Лотосы, Сарайшык и Нарын: что мешает развитию туризма в Атырауской области

Чем может удивить туристов Атырауская область? Команда проекта «Таза қала» телеканала Jibek Joly посетила главные достопримечательности региона — от лотосовых полей до древнего Сарайшыка — и вместе с экспертами оценила его туристический потенциал, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лотосовые поля — туристический бренд Атырау

Одним из мест, которое становится туристическим брендом региона, является лотосовое поле в Курмангазинском районе. Именно с этой природной достопримечательности, вызывающей большой интерес у туристов, ведущие программы начали свое путешествие.

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Развитие лотосового поля как туристического направления ведется поэтапно. Одним из подтверждений этого стал фестиваль Lotos Fest, впервые проведенный в прошлом году. За месяц его посетили 15 тысяч человек.

— Лучшее время для посещения лотосового поля — с июля до середины августа. Иностранные туристы могут заранее спланировать поездку через туристический информационный центр Visit Atyrau, выбрать удобный маршрут и воспользоваться услугами гида, — рассказал директор туристического информационного центра Кайсар Максутов.

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При этом туристический потенциал Курмангазинского района не ограничивается лотосовыми полями. Вдоль реки Кигаш работают шесть туристических баз, предлагающих любительскую рыбалку. Кроме того, для гостей организованы наблюдение за птицами (бердвотчинг) и прогулки на лодках.

Такие природные особенности региона не случайны. Лотосы произрастают в Курмангазинском районе на границе с Россией в дельте рек Кигаш и Шароновка, впадающих в Каспийское море. Река Кигаш, являющаяся одним из рукавов Волги, отличается богатым биоразнообразием. Здесь обитают 36 видов птиц, занесенных в Красную книгу.

Как жители оценивают туристический потенциал?

Чтобы узнать, как жители Атырау относятся к местным достопримечательностям и культуре отдыха, ведущие программы провели блиц-опрос среди горожан. Ответы молодежи оказались разными. Одни назвали подходящими местами для отдыха городские парки и лагеря, другие отметили, что предпочитают путешествовать в другие города из-за небольшого количества туристических объектов в городе. Некоторые жители также открыто указали на недостатки местной туристической инфраструктуры.

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Что касается чистоты города, мнения разделились. Часть опрошенных положительно оценила состояние Атырау, однако большинство считает, что в этой сфере еще остается немало нерешенных проблем. При этом в одном жители были едины во мнении. Одним из самых популярных мест отдыха в регионе они назвали озеро Туздыколь в Индерском районе, которое считается одной из главных природных достопримечательностей области.

Туризм начинается с чистоты

В Атырауской области туристический сезон идет полным ходом. В прошлом году в рамках акции «Таза Қазақстан» в регионе было организовано более 200 экологических мероприятий. В этом году данная работа продолжается. Особое внимание вопросам благоустройства и чистоты уделяется в Курмангазинском районе, который ежегодно привлекает большое количество туристов.

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В преддверии сезона цветения лотосов жители села Тениз вышли на субботник. Вместе с молодежью они приводят населенный пункт в порядок, чтобы встретить туристов в чистом и благоустроенном селе.

Активное участие в этой работе принимает и молодежь. В этом году в составе Курмангазинского районного трудового отряда «Жасыл ел» работают 170 человек. Несколько раз в месяц они выходят на субботники, помогая поддерживать чистоту туристических объектов.

— Мы выходим на субботники четыре раза в месяц. Это наш вклад в поддержание чистоты села и повышение привлекательности туристических мест, — рассказала координатор районного трудового отряда «Жасыл ел» Дархан Мураткызы.

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В прибрежном селе работы по благоустройству не ограничиваются сушей. Местные жители выходят на реку на лодках, чтобы очистить берега от водорослей и зарослей дикорастущих растений.

— Акция «Таза Қазақстан» дает возможность вместе со сверстниками провести время с пользой и внести свой вклад в развитие родного села, — поделилась участница молодежного трудового отряда Аружан Айтжанова.

Работа на воде требует немалых усилий. Однако, несмотря на сложности, жители с особым энтузиазмом участвуют в сохранении природы родного края и поддержании чистоты берегов.

Изменения на Каспии и развитие кемпинга

Несмотря на то, что Атырауская область имеет выход к Каспийскому морю, его нынешнее состояние уже сказывается на туристическом потенциале региона. В этом убедились ведущие программы во время поездки в село Зинеден.

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Еще совсем недавно рядом с селом располагался пляж. Однако, по словам местных жителей, всего за последние десять лет береговая линия Каспийского моря отступила примерно на 30 километров. В результате прежняя зона отдыха сегодня полностью исчезла. Это проблема касается не только туристической отрасли, но и экологии. Если судьба Аральского моря давно стала известна всему миру, то теперь все большую тревогу вызывает и обмеление Каспия. Обнажившееся морское дно наглядно свидетельствует о масштабах происходящих природных изменений.

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Несмотря на существующие проблемы, в регионе продолжают развивать новые туристические направления. Одно из них — придорожный кемпинг-туризм. Здесь созданы все условия для путешественников, приезжающих на рыбалку, чтобы увидеть цветущие лотосовые поля или отведать блюда национальной кухни. Такой формат отдыха вызывает интерес и у иностранных туристов.

Потенциал озера Туздыколь пока остается нераскрытым

Одним из главных препятствий для развития туризма в Атырауской области остается недостаток организованных туристических маршрутов. В регионе практически отсутствуют туроператоры, из-за чего даже добраться до озера Туздыколь в Индерском районе непросто. Для туристов не предусмотрены ни регулярные автобусные рейсы, ни специальные трансферы.

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По словам водителей такси, поездка до озера Туздыколь и обратно обойдется примерно в 40 тысяч тенге.

— Мы можем только доставить туристов до места и забрать их обратно. Но быть гидами и рассказывать об истории этих мест не можем — для этого нужны специально подготовленные специалисты, — отметил один из водителей.

Отсутствие профессиональных гидов остается одной из главных проблем, сдерживающих развитие туристического потенциала региона. Поэтому ведущим программы пришлось самостоятельно добираться до Индера, а затем за 8 тысяч тенге отправиться к озеру Туздыколь. Несмотря на уникальные природные особенности и высокий туристический потенциал, это место пока остается малоизвестным и редко посещаемым.

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По словам местных жителей, туристы приезжают сюда нечасто для специального посещения. Озеро протяженностью 13 километров и шириной 11 километров в отдельных местах достигает глубины более 50 метров. По оценкам специалистов, его запасы соли превышают 2 миллиарда тонн. Ранее Туздыколь входил в перечень особо охраняемых природных территорий, однако четыре года назад был исключен из этого списка.

При этом туристическая инфраструктура здесь практически отсутствует. Возле озера нет визит-центра, гостиницы, магазинов, туалетов и других необходимых объектов. Из инфраструктуры остались лишь заброшенные здания и смотровая площадка.

Нарынские пески — западное сафари Казахстана

Следующей точкой маршрута стало село Исатай. По мере продвижения по степи привычный ландшафт постепенно сменяется невысокими песчаными холмами, поросшими гребенщиком и саксаулом. Именно здесь начинаются знаменитые Нарынские пески, которые нередко называют западным сафари Казахстана.

Песчаный массив площадью около 40 тысяч квадратных километров считается одним из наиболее благоприятных районов для развития животноводства.

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Еще недавно Нарынские пески оставались малоизвестными для большинства туристов, однако сегодня они постепенно становятся одной из самых востребованных достопримечательностей региона. По словам местных жителей, росту интереса способствовали публикации в социальных сетях, а также создание условий для приема гостей. В перспективе здесь планируют проводить фестивали и различные культурные мероприятия.

— Большинство туристов предпочитают знакомиться с Нарынскими песками не на автомобиле, а верхом на верблюдах. Часто приезжают люди с болями в спине и суставах. У нас есть все натуральные продукты, — рассказал местный житель Исабай Хидуллин.

Еще одна особенность Нарынских песков — их природная чистота. На территории практически не встретишь мусора. Помимо прогулок на верблюдах, туристам предлагают поездки на квадроциклах, позволяющие увидеть пустынный ландшафт с другой стороны.

Сарайшык — место, где встречаются прошлое и настоящее

Одним из главных исторических объектов туристического маршрута Атырауской области является музей-заповедник «Сарайшык». Для туристов, желающих познакомиться с историей средневекового города, здесь созданы все необходимые условия.

Экспозиционные залы наполнены уникальными историческими артефактами, территория музея благоустроена, оборудованы зоны отдыха. К объекту ведет удобная дорога, а уровень туристического сервиса соответствует современным требованиям.

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Для тех, кто хочет глубже познакомиться с историей Сарайшыка, в музее предусмотрены услуги гида. За 3 тысячи тенге посетители могут узнать об истории древнего города, начиная с эпохи хана Бату, увидеть 3D-реконструкции, восстановленные крепостные стены и археологические находки.

Главное достояние музея — богатая коллекция уникальных экспонатов. Сегодня в фондах хранится около четырех тысяч артефактов, большинство из которых были обнаружены в ходе археологических раскопок на территории древнего городища в 1999–2009 годах.

История Сарайшыка вызывает большой интерес и у иностранных туристов. Поэтому экскурсии здесь проводят на казахском, русском и английском языках. По словам сотрудников музея, чаще всего исторический комплекс посещают путешественники из Испании, Италии и Китая.

Какие планы у акимата?

По традиции программы туристический потенциал региона и перспективы его развития обсудили с представителями местных властей. Ведущий побеседовал с заместителем акима Атырауской области Дарыном Шамуратовым, который рассказал о ключевых направлениях развития туристической отрасли и планах региона на ближайшие годы.

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По словам заместителя акима области, развитие туристических направлений остается одним из приоритетов региональных властей. Если в прошлом году основное внимание было уделено проведению фестиваля Lotos Fest, то теперь одной из ключевых задач станет подготовка профессиональных гидов.

— В прошлом году мы сосредоточились на проведении фестиваля Lotos Fest. Сейчас одним из наших приоритетов является обучение гидов, — отметил Дарын Шамуратов.

В регионе также продолжится развитие туристической инфраструктуры. В частности, вблизи Индера планируется строительство санаторно-курортного комплекса. Кроме того, в связи с обмелением Каспийского моря акимат совместно с международными организациями реализует ряд экологических проектов.

— Важно, чтобы осушенные территории не оказывали негативного влияния на здоровье людей. Поэтому в числе первоочередных задач — озеленение этих участков, — подчеркнул заместитель акима области.

Итоговая оценка экспертов

В завершение программы эксперты дали свою оценку туристическому потенциалу Атырауской области. По их мнению, регион обладает большими возможностями для развития туризма, однако реализовать их в полной мере пока мешает ряд нерешенных проблем.

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Официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Мейрамгазы Сапаргалиев считает, что туристический потенциал Атырауской области пока реализован не в полной мере.

— Работы, которые в отчетах значатся как выполненные, не всегда соответствуют реальной ситуации, которую мы увидели во время программы. В туристической отрасли по-прежнему остается немало вопросов, требующих решения, — отметил эксперт.

В свою очередь, заслуженный архитектор Казахстана Серик Рустембеков обратил внимание на архитектурный облик туристических объектов региона.

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По мнению Серика Рустембекова, многим туристическим объектам не хватает национального колорита. В частности, глэмпинги можно было бы оформить с использованием традиционных казахских орнаментов и этнических элементов, что позволило бы ярче подчеркнуть культурную самобытность региона и сделать отдых более запоминающимся для туристов.

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Эксперт в сфере туризма Базарбек Камысбаев акцентировал внимание на проблемах инфраструктуры.

— До многих туристических объектов сложно добраться. Даже таксисты неохотно соглашаются на такие поездки. Сдерживающим фактором остается и нехватка туроператоров. Вместе с тем в регионе уже реализуются такие проекты, как фестиваль лотосов и развитие любительской рыбалки. Поэтому есть основания с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие туристического потенциала области, — отметил он.

По итогам экспертной оценки Атырауская область набрала 22 балла.

Напомним, прошедший выпуск «Таза қала» телеканала Jibek Joly был посвящен туристическому потенциалу Мангистауской области.