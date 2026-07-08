Мангистау, похожий на Марс: туристический потенциал и проблемы

В программе, охватившей маршрут от Актау до Кендерли, были рассмотрены вопросы развития туризма, а также проблемы, которые до сих пор требуют решения.

Отдых на берегу Каспийского моря

Одним из первых мест, куда направляются туристы, прибывающие в Актау, является «Скальная тропа». С первыми лучами рассвета на пляже начинается оживление. Одни спешат отправиться на прогулку по Каспию на лодке, другие наслаждаются утренней тишиной у моря.

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Прогулка на лодке стоит 5000 тенге с одного человека, а полная аренда лодки обходится в 20 тысяч тенге. Также высоким спросом пользуются средства передвижения, рассекающие волны Каспия. Однако незавершённое строительство моста рядом с живописной тропой создаёт противоречивое впечатление и портит общий вид.

Несмотря на это, возможности Актау для привлечения туристов достаточно велики. Одним из таких объектов является пятизвёздочный отель, работающий по системе «всё включено» (All Inclusive). Здесь есть бассейн с видом на море, где создается ощущение единения с Каспийским морем, а также рестораны, зоны отдыха, окружённые зелёными насаждениями, а также различные развлекательные площадки.

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Гости могут купаться в море, заниматься фитнесом, отдыхать на аттракционах и интересно проводить своё время. Одним словом, это небольшой оазис на берегу Каспийского моря.

— Иностранные туристы приезжают часто. В основном они особенно хорошо отзываются о наших сотрудниках. В мае к нам приезжало около 20 турагентов из Уфы (Россия). В первую очередь они особо отметили наше гостеприимство, — говорит менеджер по маркетингу отеля Анель Аманбек.

Слова коллектива отеля подтверждаются и показателями. В прошлом году здесь отдохнули более 120 тысяч человек. Увеличение количества чартерных рейсов способствовало росту потока иностранных туристов.

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Актау не ограничивается только пляжным отдыхом. Не выезжая далеко за пределы города, можно увидеть глэмпинги в национальном стиле. Здесь казахская юрта сочетается с современным комфортом, создавая для гостей необычные впечатления.

Среди туристов, приезжающих в регион, также высок интерес к дегустации фирменного блюда — фишбармака. Позагорать на солнце, отдохнуть у моря, вечером совершить прогулку на лодке, а на закате попробовать фишбармак с горячим чаем — одно из незабываемых впечатлений поездки в Мангистау.

Проблемы пляжа: строительство и мусор

Немного отдалившись от центра города, можно заметить территорию, где ведутся строительные работы. По словам местных жителей, строительная площадка не огорожена, а информация о том, какой именно проект реализуется и какие документы имеются, не представлена общественности.

— Мы не знаем, кто и что именно здесь строит. Также непонятно, когда объект будет введён в эксплуатацию. Самое главное — неизвестно, есть ли у компании, ведущей строительство, необходимые разрешения или нет, — говорит местный активист Мухтар Умбетов.

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Далее за строительной зоной находится бывший бесплатный пляж. Сейчас это место осталось без ухода. Здесь нет инфраструктуры для отдыхающих, а вокруг разбросан мусор. По словам жителей, место, где раньше люди могли свободно отдыхать, сегодня превратилось в дикий пляж.

Джип-туры дали новый импульс развитию туризма

Для туристов, приезжающих в Мангистау, существуют необычные маршруты, которые не ограничиваются только морским побережьем. Один из них — джип-тур, позволяющий исследовать удивительную природу региона на автомобилях повышенной проходимости.

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В последние годы это направление стало востребованным не только среди иностранных гостей, но и среди отечественных путешественников.

— В 2020 году, во время пандемии, я захотел развивать собственное дело. Так я пришёл в туристическую сферу. В 2022 году мы открыли первый визит-центр. С 2023 года начали перевозить туристов, — рассказывает предприниматель Ербол Байжигитов.

Созданный предпринимателем визит-центр постепенно становится одним из первых информационных пунктов для путешественников, прибывающих в регион. Сейчас центр способен обслуживать 50 человек в день. Здесь туристы получают необходимую информацию о маршрутах, достопримечательностях и предлагаемых услугах. В будущем планируется увеличить возможности обслуживания до 250 человек в день.

Путешествие от Бозжыра до урочища Кызылкуп

Ведущие программы также посетили одно из самых известных природных мест Мангистау — Бозжыра. Попав в этот край с белыми скалами и величественными вершинами, человек словно ощущает себя в другом мире. Однако, несмотря на красоту природы, инфраструктура для туристов здесь всё ещё недостаточно развита. Отсутствуют ограждения и места для отдыха с лавочками.

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После Бозжыра маршрут продолжился к ущелью Кызылкуп. Сегодня это место широко известно благодаря социальным сетям, хотя раньше оно было практически неизвестно широкой публике.

Сложность дороги долгое время препятствовала приезду туристов. Только в 2010-х годах, после ремонта дороги к подземной мечети Бекет-ата, когда строительные материалы для работ начали добывать из этого ущелья, путь стал более доступным.

А в 2020 году, когда во время пандемии получил сильный импульс внутренний туризм, количество посетителей Кызылкупа резко увеличилось.

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Вид каньона, сложенного из разноцветных осадочных пород, поражает своей необычностью. Белые, желтые, красные и коричневые пласты гармонично сочетаются друг с другом, создавая неповторимую природную панораму. Такая палитра сформировалась благодаря различным минералам и древним морским отложениям. Белые слои образованы мелом, а красный оттенок породам придают железосодержащие минералы. Именно из-за этой особенности туристы неофициально называют это место «Тирамису». По одной из версий, название Кызылкуп произошло от расположенного неподалеку водоема.

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В этом регионе, который миллионы лет назад был дном океана, встречаются окаменелые останки древних акул, гиппарионов и других рыб и животных.

— В нашем регионе постепенно формируется культура чистоты. Что касается инфраструктуры, то есть дорога, ведущая из Жанаозена к святыне Бекет-ата. А это место находится совсем рядом, — говорит блогер Нуркен Тажибай.

Природа Мангистау привлекает и иностранных туристов. Среди них — Тим и Ева, приехавшие из Германии провести здесь свое свадебное путешествие.

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Они путешествуют по региону на специально оборудованном автомобиле.

— Мы побывали в нескольких странах. Однако нас особенно впечатлило гостеприимство Казахстана, в частности Мангистау. Когда наша машина сломалась, местные жители помогли нам, пригласили к себе домой, накормили и даже разрешили переночевать, — рассказывают туристы.

Именно гостеприимство местных жителей стало одним из самых ярких впечатлений их поездки. Также им понравилась чистота.

— Германия — одна из самых чистых стран мира. Однако нельзя сказать, что на ее фоне Казахстан выглядит грязным. У нас остались очень хорошие впечатления, — говорит Ева.

Туристы устремляются к Золотым пескам

Следующая точка маршрута — село Сенек, расположенное примерно в 80 км от Актау. Сюда специально организуют джип-туры. Золотой песчаный массив протяженностью более 8 км, расположенный рядом с селом, вызывает все больший интерес у любителей экстремального отдыха. Здесь туристы могут кататься по песчаным склонам, управлять квадроциклами и внедорожниками, получая яркие впечатления. В связи с увеличением числа туристов в селе планируют построить новую базу отдыха.

— Большинство гостей арендуют квадроциклы. Благодаря тому, что мы находимся недалеко от Бозжыра, к нам приезжает много туристов. Чаще всего они спрашивают, где можно остановиться на отдых. Сейчас мы начали строительство за счет собственных средств. Однако если бы государство оказало поддержку, это было бы очень кстати, — говорит предприниматель Айжан Нысанбаева.

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Однако в Сенеке существует еще одна актуальная проблема — движущиеся пески. По словам местных жителей, когда-то песчаный массив вплотную приблизился к сельскому кладбищу, старой школе и даже ко дворам жилых домов. Причиной этого стало массовое вырубание саксаула на дрова, который раньше густо рос в этом регионе.

Чтобы остановить продвижение песков, сегодня на площади 740 га высажены саксаул, джузгун и другие растения, приспособленные к пустынным условиям. Благодаря этому создан защитный зеленый пояс. Однако на некоторых участках молодые саженцы были вытоптаны скотом и еще не успели окрепнуть. Поэтому такие территории ограждают, а работы по укреплению защитной полосы продолжаются.

Угроза природной жемчужине

Следующая точка маршрута — каньон Ыбыкты сай, расположенный во впадине Карагие. Этот памятник природы находится примерно в 60 км от Актау и формировался на протяжении миллионов лет под воздействием ветра и атмосферных осадков. Стены каньона, сложенные из мягких горных пород, отличаются рельефом, напоминающим природные узоры, а также извилистыми тропами, похожими на лабиринты. Однако добраться сюда непросто. Из-за отсутствия специальных указателей многие туристы сбиваются с пути.

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Еще одна угроза этому уникальному творению природы — вандализм. На скалах, сохранявшихся на протяжении тысячелетий, посетители вырезают свои имена.

— На этой природной жемчужине, которая сохранялась тысячи лет, люди оставили надписи «Рахым», «Сырым». Высекли их так же, как когда-то это делали древние люди. Все это необходимо привести в порядок с привлечением специалистов. Это большая работа, — говорит блогер Азамат Сарсенбаев.

Не менее актуальной остается и проблема чистоты. Несмотря на то что на территории установлены мусорные контейнеры, вокруг разбросаны пластиковые отходы. Для сохранения природного наследия важно не только совершенствовать инфраструктуру, но и формировать экологическую культуру туристов.

Кендерли: туризм начинается с чистоты

Следующая точка маршрута — пляж Кендерли. Из 60 км береговой линии 3 км находятся в ведении предпринимателей. Именно на этом участке вопросам чистоты уделяют особое внимание.

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В еженедельных субботниках активно участвуют местные жители и молодежь, внося свой вклад в поддержание чистоты на побережье.

— В рамках акции «Таза Қазақстан» в субботниках принимают участие около 300 человек. Это жители нашего региона и молодежь, — говорит заместитель акима села Кендерли Акберен Беркалиев.

В Кендерли приоритетом является не только поддержание чистоты, но и дальнейшее развитие туризма. В соответствии с поручением Главы государства разработан генеральный план курортной зоны «Кендерли», начато строительство инженерной инфраструктуры. После полной реализации проекта здесь в ближайшем будущем появится современный туристический город, который сможет ежегодно принимать до 300 000 туристов.

Туризм Мангистау: развитие и ответственность

Уникальная природа Бозжыра, священные места и побережье Каспийского моря делают Мангистаускую область одним из самых привлекательных туристических направлений Казахстана. Однако с увеличением числа туристов все более актуальными становятся вопросы совершенствования инфраструктуры, повышения качества дорог, развития сервиса, поддержания чистоты и сохранения природных ландшафтов. Именно об этих актуальных вопросах ведущий программы побеседовал с представителем акимата.

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По информации акимата, в ближайшее время на территории Бозжыра установят ограждения для обеспечения безопасности туристов. Кроме того, до конца года планируется полностью завершить строительство дороги, ведущей к этому туристическому объекту. Также на побережье Актау был демонтирован мост, признанный незаконным.

Помимо этого, территорию Ыбыксая планируют передать в управление предпринимателям. Этот шаг позволит улучшить содержание туристического объекта, обеспечить постоянное поддержание чистоты, развивать сервис и более эффективно использовать туристический потенциал региона.

Что говорят эксперты?

По традиции программы в завершение поездки эксперты дали оценку туристическому потенциалу Мангистауской области, проанализировав сильные стороны региона, а также направления, которые все еще нуждаются в дальнейшем совершенствовании. По их мнению, несмотря на высокий природный потенциал Мангистау, развитие инфраструктуры и повышение качества сервиса должны идти параллельно.

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По словам эксперта в сфере туризма Жулдыз Рахмет, качество автомобильных дорог внутри области находится на хорошем уровне. Однако грунтовые дороги, ведущие к туристическим объектам, по-прежнему остаются неудобными.

— Поскольку речь идет об экологическом туризме, наличие таких дорог является закономерным, — говорит эксперт.

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В свою очередь профессор Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Абдилда Мейрбеков отметил важность дальнейшего формирования туристической культуры в регионе.

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Официальный представитель Комитета индустрии туризма Жайнагуль Каппасова высоко оценила природно-эстетический потенциал Мангистау. Вместе с тем она отметила, что для устойчивого развития туризма необходимо повышать уровень экологической культуры и совершенствовать качество сервисного обслуживания.

— Нужно повышать экологическую культуру, а также развивать сферу сервисного обслуживания, — считает она.

Таким образом, по итогам экспертной оценки Мангистауская область набрала 24 балла.

Напомним, ранее ведущие программы посетили Алматинскую область.