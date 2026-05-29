Новый центр Alstom в Арыси сможет обслуживать до 1440 локомотивов в год

Компания Alstom, мировой лидер в области интеллектуальной и устойчивой мобильности, провела мероприятие для заинтересованных сторон и представителей СМИ, представив ход строительства нового сервисного депо по обслуживанию электровозов в городе Арыс, передает агентство Kazinform.

Депо в городе Арыс — одно из 4 сервисных объектов, реализуемых в рамках Инвестиционного соглашения, подписанного в 2023 году между Alstom и Правительством РК. Общий объем инвестиций на развитие региональных сервисных центров, в частности в Астане, Арысе, Шу и Алматы, составляет €50 млн, планируется создание порядка 700 новых рабочих мест.

Новое депо предназначено для обслуживания электровозов, произведенных Alstom для АО НК КТЖ. После ввода в эксплуатацию депо сможет обслуживать до 120 секций локомотивов в месяц (или 1440 в год). Проект позволит повысить коэффициент технической готовности локомотивов до 97% и повысит надежность и эффективность железнодорожных перевозок внутри страны и на международных маршрутах.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Сильван Гиоге, представители акимата города Арыс, «КТЖ — Грузовые перевозки», «КТЖ — Пассажирские локомотивы» и Министерства промышленности и строительства РК. В ходе визита гостям были представлены прогресс строительства, ключевые функциональные зоны будущего депо, визуализации готового объекта. Представители Alstom рассказали о технологиях, которые будут внедрены на объекте, включая современные решения в области диагностики и технического обслуживания.

— Развитие сервисной инфраструктуры для электровозов имеет ключевое значение для транспортных амбиций и экономики Казахстана, поскольку помимо очевидного сокращения выбросов CO₂, эксплуатационные расходы электровозов значительно ниже по сравнению с дизельными локомотивами, — отметил управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Жером Бойе.

Alstom работает на железнодорожном рынке РК с 2010 года. В компании занято более 1300 сотрудников по всей стране. Она играет ключевую роль в развитии транспорта и инфраструктуры страны. Являясь единственным производителем электровозов в Центральной Азии и на Кавказе, Alstom управляет 7 промышленными площадками в 4 городах, включая сборочный завод локомотивов в Астане и несколько сервисных депо по стране.