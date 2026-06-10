Новый стадион в Алматы планируют завершить в 2028 году

Депутат Елена Те в ходе очередной сессии маслихата задала вопрос заместителю акима. Она поинтересовалась, есть ли конкретные проблемы с реализацией двух проектов — реконструкцией высокогорного катка «Медеу» и строительством нового стадиона в городе, а также насколько качественно подрядчики выполняют свои обязательства и каковы ориентировочные сроки завершения работ.

Заместитель акима города Бейбут Шаханов отметил, что эти проекты имеют важное значение не только для Алматы, но и для всей страны.

— Приказом министра промышленности и строительства стадион отнесен к уникальным. Для его реализации Комитетом по делам строительства утвержден индивидуальный план, по которому мы движемся. Мы этот проект согласовываем с Казахстанской федерацией футбола, УЕФА, и нашим футбольным клубом «Кайрат», чтобы в дальнейшем мы могли претендовать на проведение на этом стадионе передовых европейских турниров. Но надо учитывать, что у нас высокая сейсмичность, а именно участок, где строится стадион, относится к 10-бальной зоне. Поэтому этот проект мы отрабатываем с КазНИИСА. В данное время, сейчас проводится забивка испытательных свай. После завершения этих испытаний мы продолжим работу по фундаменту. И как я отметил, этот проект особо важный, он находится на особом контроле. Предварительно мы планируем его завершить в марте 2028 года, — отметил он.

Относительно реконструкции высокогорного катка «Медеу» Бейбут Шаханов подчеркнул, что объект является историческим и архитектурным памятником, поэтому проект согласовывается с Министерством культуры и Казреставрацией, где сейчас ведется активная работа по получению необходимых научных экспертиз.

— Мы рассчитываем, что к сезону 2027–2028 годов «Медеу» уже будет принимать гостей и туристов, — отметил заместитель акима.

Ранее сообщалось, что стадион будет расположен в районе Кульджинского тракта и построен в соответствии с требованиями IV категории УЕФА. Проектом предусмотрено футбольное поле с натуральным травяным покрытием и парковка более чем на тысячу автомобилей. Также сообщалось, что срок завершения строительно-монтажных работ — четвертый квартал 2027 года.

Напомним, что легендарный каток «Медеу» будет закрыт на два года для масштабной модернизации. Также была разработана Также разработана концепция реконструкции комплекса. Проект реализуется в формате EPC-контракта (Engineering, Procurement, Construction) и охватывает период с 2025 по 2027 годы.

Также сообщалось о том, каким станет обновленный комплекс после завершения работ.