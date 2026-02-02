Новый стадион на 45 тысяч мест в Алматы: озвучены принципы строительства и сроки сдачи

В управлении строительства Алматы в ответ на официальный запрос Kazinform сообщили, что на текущий момент продолжается разработка проектно-сметной документации.

— В настоящее время управлению строительства Алматы выделен земельный участок по адресу: Медеуский район, Кульджинский тракт, для строительства стадиона на 45 тысяч мест, соответствующего международным требованиям. Стадион будет построен в соответствии с требованиями IV категоии УЕФА. Проектом предусмотрено футбольное поле с натуральным травяным покрытием и парковка более чем на тысячу автомобилей. Проектно-сметная документация разрабатывается в соответствии с международными стандартами и строительными нормами Республики Казахстан, — сообщил заместитель руководителя управления строительства Алматы Диас Заманбеков.

Что касается радостного для болельщиков момента, когда они смогут прийти на матч алматинской футбольной команды на новом стадионе, то он — не за горами.

— Срок завершения строительно-монтажных работ — IV квартал 2027 года. Стоимость строительства будет определена после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, — заключил заместитель руководителя управления строительства.

Напомним, что 24 ноября 2025 года заключен типовой договор между управлением строительства и ТОО «ВД Строй-инжиниринг» на выполнение строительных работ в рамках программы «Под ключ».