Названы новые сроки готовности футбольного стадиона в Алматы на 35 тысяч мест

Бум интереса к футбольным матчам в Алматы в связи с выходом местного «Кайрата» в основную стадию Лиги чемпионов стал одним из важных аргументов в пользу строительства нового футбольного стадиона. Решение на уровне городских властей было принято и ранее уже озвучивались первые подробности о новом спортивном объекте.

Например, известно, что стадион на 35 тысяч посадочных зрительских мест будет построен с нуля в Алматы западнее ТРЦ «Aport East Mall», и на начальный этап проекта выделены средства в размере 6 млрд тенге, имеется соответствующее решение маслихата от 30 сентября 2025 года № 245.

Однако, как оказалось, в предложенный эскиз арены и территории вокруг нее вносятся некоторые дополнения.

Управление строительства Алматы в ответ на запрос Kazinform сообщило, что в настоящее время, в соответствии с утвержденным заданием на проектирование и предварительно разработанным эскизным проектом, вместимость нового стадиона определена в размере 35 тыс. мест.

— 24 ноября 2025 года заключен типовой договор между управлением строительства и ТОО «ВД Строй-инжиниринг» на выполнение строительных работ в рамках программы «Под ключ». Новый стадион будет построен в полном соответствии с требованиями IV категории УЕФА. Проектом предусмотрено футбольное поле с натуральным травяным покрытием, а также устройство парковочных мест более чем на 1 000 автомобилей для удобства посетителей, — отметили в управлении строительства Алматы.

Отмечено, что наступает важный этап разработки проектно-сметной документации.

— Проектно-сметная документация будет разработана в соответствии с требованиями международных стандартов и действующих строительных норм и правил Республики Казахстан. Ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ — IV квартал 2027 года, — заключил и.о. руководителя Арафат Марат.

Ранее сообщалось, что акимат вынес постановление об изъятии двух земельных участков в Медеуском районе и к югу от Кульджинского тракта для строительства нового стадиона.

Проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.