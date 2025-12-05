РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:16, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Названы новые сроки готовности футбольного стадиона в Алматы на 35 тысяч мест

    В Алматы озвучили даты окончания строительства нового современного футбольного стадиона на 35 тысяч мест, передает агентство Kazinform.

    о
    Фото: акимат Алматы

    Бум интереса к футбольным матчам в Алматы в связи с выходом местного «Кайрата» в основную стадию Лиги чемпионов стал одним из важных аргументов в пользу строительства нового футбольного стадиона. Решение на уровне городских властей было принято и ранее уже озвучивались первые подробности о новом спортивном объекте.

    Например, известно, что стадион на 35 тысяч посадочных зрительских мест будет построен с нуля в Алматы западнее ТРЦ «Aport East Mall», и на начальный этап проекта выделены средства в размере 6 млрд тенге, имеется соответствующее решение маслихата от 30 сентября 2025 года № 245.

    Однако, как оказалось, в предложенный эскиз арены и территории вокруг нее вносятся некоторые дополнения.

    Управление строительства Алматы в ответ на запрос Kazinform сообщило, что в настоящее время, в соответствии с утвержденным заданием на проектирование и предварительно разработанным эскизным проектом, вместимость нового стадиона определена в размере 35 тыс. мест.

    — 24 ноября 2025 года заключен типовой договор между управлением строительства и ТОО «ВД Строй-инжиниринг» на выполнение строительных работ в рамках программы «Под ключ». Новый стадион будет построен в полном соответствии с требованиями IV категории УЕФА. Проектом предусмотрено футбольное поле с натуральным травяным покрытием, а также устройство парковочных мест более чем на 1 000 автомобилей для удобства посетителей, — отметили в управлении строительства Алматы.

    Отмечено, что наступает важный этап разработки проектно-сметной документации.

    — Проектно-сметная документация будет разработана в соответствии с требованиями международных стандартов и действующих строительных норм и правил Республики Казахстан. Ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ — IV квартал 2027 года, — заключил и.о. руководителя Арафат Марат.

    Ранее сообщалось, что акимат вынес постановление об изъятии двух земельных участков в Медеуском районе и к югу от Кульджинского тракта для строительства нового стадиона.

    Проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.

    Теги:
    Спорт Строительство Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают