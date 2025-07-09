Новый стадион по стандартам УЕФА строят в Кызылорде

Мурат Абенов напомнил, что на прошедшем в Бурабае заседании Национального курултая Глава государства дал ряд поручений, касающихся развития футбола.

Фото: Мажилис

— Кызылординская область одной из первых приступила к реализации этих задач, начав строительство стадиона III категории по классификации УЕФА, полностью соответствующего международным стандартам. Уже в сентябре здесь пройдёт крупный матч. Кроме того, по инициативе акимата области футбольная команда «Кайсар» впервые играет без легионеров, делая ставку на отечественных спортсменов. Футбол — это народный вид спорта, и мы должны продвигать его на всех уровнях, чтобы заинтересовать молодёжь, — подчеркнул депутат.

Фото: Мажилис

Как сообщил руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Бахтияр Артаев, стадион будет предназначен не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей города, здесь смогут тренироваться горожане, молодёжь и дети. В комплексе будут работать залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики, тхэквондо и фитнеса.

Отмечается, что стадион на 11 тысяч зрителей строится за счёт средств местного бюджета и станет одним из крупнейших спортивных объектов в истории региона. Уже установлены металлические конструкции трибун, возведены стены, внутренние помещения и наружные витражи. Параллельно ведутся оборудование футбольного поля, внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.

Напомним, в Талгаре начали строить современную футбольную академию, которая будет соответствовать международным стандартам FIFA.