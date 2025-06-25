Футбольную академию по стандартам FIFA построят в Алматинской области

Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, проект реализуется на средства частных инвесторов. По словам президента КФФ Марата Омарова, академия создаст условия для системной подготовки молодых футболистов, соответствующих требованиям современного футбола, и будет важным шагом в развитии детско-юношеского спорта.

Общая площадь будущей академии составит 5 520 квадратных метров. Комплекс будет включать три функциональных блока: спортивный, административно-бытовой и жилой.

В спортивном блоке предусмотрены крытый футбольный зал, зал общей физической подготовки, восстановительные бассейны, раздевалки и служебные помещения. Административно-бытовой блок включает кабинеты тренеров, медицинские и реабилитационные кабинеты, конференц-зал, столовую и технические помещения. Жилой блок представляет собой четырехэтажное общежитие с комнатами для обучающихся и персонала, зонами отдыха и самостоятельной подготовки.

Фото: КФФ

В КФФ отметили, что реализация этого проекта станет прочной основой для системного выявления и развития юных талантов. Академия обеспечит не только профессиональную спортивную подготовку, но и создаст все необходимые условия для проживания, учебы, отдыха и интеграции молодых игроков в футбольное сообщество.

Ранее в Министерстве туризма и спорта РК озвучили, сколько в среднем стоит строительство одного детского футбольного поля в Казахстане.

В марте этого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в течение ближайших двух лет обеспечить наличие детских футбольных площадок в каждом областном и районном центре, а также в поселках и сельских населенных пунктах.