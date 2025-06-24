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    14:41, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Сколько стоит строительство одного детского футбольного поля в Казахстане

    В Казахстане не хватает 1 489 детских футбольных полей. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Касым-Жомарт Токаев посетил детскую футбольную академию
    Фото: Акорда

    — По информации местных исполнительных органов, на сегодня в стране функционирует 6 926 детских футбольных полей. Из них 1 335 нуждаются в ремонте. Общая потребность по республике составляет 1 489 полей. Планируется строительство 698 детских футбольных полей за счёт средств местных бюджетов и частных инвестиций, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

    Также в министерстве озвучили, сколько в среднем стоит строительство одного детского футбольного поля.

    — Стоимость одного детского футбольного поля зависит от площади площадки (средний размер мини-футбольного поля — 40×20 метров, минимальный — 25×15 м, максимальный — 25×42 м), конструкции, высоты ограждения, материала покрытия и других расходов. В целом затраты составляют от 7 до 20 млн тенге, — пояснили в министерстве.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил на четвёртом заседании Национального курултая в течение ближайших двух лет обеспечить наличие детских футбольных площадок в каждом областном и районном центре, а также в посёлках и сельских населённых пунктах. Министерство туризма и спорта планирует утвердить план мероприятий по выполнению поручения Главы государства с конечным сроком реализации — декабрь 2026 года.

    Ранее мы писали, когда в Астане завершится строительство стадиона К. Мунайтпасова и спорткомплекса «Казахстан». 

    Теги:
    Футбол Министерство туризма и спорта РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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