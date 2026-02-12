РУ
    17:20, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Новый спикер парламента избран в Кыргызстане

    Депутат Марлен Маматалиев избран новым Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: Жогорку Кенеш

    Две депутатские группы «Ала-Тоо» и «Элдик» выдвинули Марлена Маматалиева на пост спикера парламента.

    За его кандидатуру проголосовали 77 парламентариев из 83, против выступили 5 депутата.

    Напомним, 12 февраля на заседании парламента экс-торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку по собственному желанию.

    Ранее сообщалось о произошедших масштабных изменениях в руководящем составе ГКНБ Кыргызстана.

    Также в Кыргызстане образована Служба государственной охраны при президенте, а Пограничная служба выведена из состава ГКНБ в самостоятельную структуру — Государственную пограничную службу КР.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
