Новый спикер парламента избран в Кыргызстане

Две депутатские группы «Ала-Тоо» и «Элдик» выдвинули Марлена Маматалиева на пост спикера парламента.

За его кандидатуру проголосовали 77 парламентариев из 83, против выступили 5 депутата.

Напомним, 12 февраля на заседании парламента экс-торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку по собственному желанию.

Ранее сообщалось о произошедших масштабных изменениях в руководящем составе ГКНБ Кыргызстана.

Также в Кыргызстане образована Служба государственной охраны при президенте, а Пограничная служба выведена из состава ГКНБ в самостоятельную структуру — Государственную пограничную службу КР.