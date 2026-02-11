Служба государственной охраны образована в Кыргызстане

Согласно подписанному президентом указу, специальный государственный орган непосредственно подчиняется и подотчетен президенту. Председатель СГО и его заместители назначаются на должность и освобождаются от нее главой государства. Положение о Службе государственной охраны, штатная численность и его структура утверждаются президентом.

Также отмечается, что из состава ГКНБ КР выведена Пограничная служба, которая преобразована в самостоятельную Государственную пограничную службу КР. Возглавил новое ведомство Абдикарим Алимбаев.

По данным пресс-службы президента КР, в ГКНБ прошли следующие кадровые назначения:

Рустам Мамасадыков освобожден от должности секретаря Совета безопасности КР и назначен первым заместителем председателя ГКНБ;

Уранбек Шадыбеков назначен заместителем председателя ГКНБ — директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ;

Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя ГКНБ — директором Антитеррористического центра ГКНБ.

Ранее сообщалось о произошедших масштабных изменениях в руководящем составе ГКНБ Кыргызстана.