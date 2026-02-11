РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:11, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Служба государственной охраны образована в Кыргызстане

    В Кыргызстане образована Служба государственной охраны при президенте на базе 9 Службы ГКНБ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Служба государственной охраны образована в Кыргызстане
    Фото: Kaбар

    Согласно подписанному президентом указу, специальный государственный орган непосредственно подчиняется и подотчетен президенту. Председатель СГО и его заместители назначаются на должность и освобождаются от нее главой государства. Положение о Службе государственной охраны, штатная численность и его структура утверждаются президентом.

    Также отмечается, что из состава ГКНБ КР выведена Пограничная служба, которая преобразована в самостоятельную Государственную пограничную службу КР. Возглавил новое ведомство Абдикарим Алимбаев.

    По данным пресс-службы президента КР, в ГКНБ прошли следующие кадровые назначения:

    • Рустам Мамасадыков освобожден от должности секретаря Совета безопасности КР и назначен первым заместителем председателя ГКНБ;
    • Уранбек Шадыбеков назначен заместителем председателя ГКНБ — директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ;
    • Алишер Эрбаев назначен заместителем председателя ГКНБ — директором Антитеррористического центра ГКНБ.

    Ранее сообщалось о произошедших масштабных изменениях в руководящем составе ГКНБ Кыргызстана.

    Теги:
    Кыргызстан СНГ Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум