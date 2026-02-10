Масштабные изменения произошли в руководящем составе ГКНБ Кыргызстана

Об этом сообщили в администрации президента КР.

— Прежде всего, я принял это решение в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе, между государственными структурами, а напротив — укрепить единство, — заявил президент Садыр Жапаров, комментируя отставку Камчыбека Ташиева.

Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен Жумгалбек Шабданбеков. Его кандидатура вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ.

Как сообщает Кабар, вслед за сменой главы ГКНБ от занимаемых должностей освобождены трое заместителей председателя.

По данным администрации президента КР, соответствующими указами от должностей отстранены:

Курванбек Авазов — первый заместитель председателя ГКНБ;

Даниэл Рысалиев — заместитель председателя ГКНБ — директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности;

Элизар Сманов — заместитель председателя ГКНБ — директор Антитеррористического центра.

Ранее Камчыбек Ташиев заявил, что из-за активной борьбы с коррупцией лишился 70% друзей и родственников, а некоторые близкие его даже ненавидят.