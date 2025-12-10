Лишился 70% друзей и родственников: глава ГКНБ о борьбе с коррупцией в Кыргызстане

— Борьба с коррупцией важна для государства и будущего поколения, но она вызвала недовольство граждан, в том числе родственников коррупционеров. Среди тех, кто возвращал государству активы, есть мои друзья, родственники и бывшие коллеги, а также друзья и родственники друзей. Нам тяжело. После того, как я занял этот пост, могу сказать, что лишился 70% друзей и родственников. Я перестал с ними пить чай, и не из-за высокого положения, а вследствие моей деятельности, — сказал он.

Глава ГКНБ также рассказал, кого из его близких задерживали.

— Один из моих сватов находится в СИЗО за преступления, совершенные в 2020–2023 годах. Кто только из родственников не приходил, просили, чтобы его выпустили. Я всем отказал — он под арестом и должен понести наказание. Иначе мне никто не поверит. Мой племянник, сын покойного брата, обматерил сотрудника ГАИ. Его за это задержали. Если так не сделать, другой племянник может обматерить прокурора, еще один — акима. В обществе был бы бардак. Меня за это родственники ненавидят. Что мне поделать? Для меня в приоритете — порядок в государстве. Если я не буду принципиальным, то у меня нет морального права возглавлять ГКНБ, — сказал Камчыбек Ташиев.