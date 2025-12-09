Новый штамм опасного вируса обнаружен в Великобритании

Как отмечается, инфекция была выявлена у человека, недавно вернувшегося из Азии. По информации UKHSA, геномное тестирование показало, что новый штамм содержит элементы двух подтипов вируса mpox. Это рекомбинантная форма, включающая генетический материал различных вирусных линий.

Доктор Кэти Синка из UKHSA подчеркнула, что эволюция вирусов — естественный процесс, и дальнейший анализ поможет лучше понять, как будет изменяться mpox в будущем.

По ее словам, болезнь обычно протекает в легкой форме и может вызвать серьезные осложнения. Вакцинация по-прежнему остается эффективной мерой защиты от более тяжелых последствий заболевания.

Симптомы mpox включают кожную сыпь с волдырями, пятнами или язвами, а также лихорадку, головную боль, боль в мышцах и спине. Сыпь появляется обычно после первых дней заболевания.

Вирус распространяется через прямой контакт с пораженной кожей. Также возможно заражение при близких физических контактах. Вирус может передаваться через предметы, такие как одежда или постельное белье.

Меры профилактики, такие как вакцинация и соблюдение личной гигиены, остаются основными средствами защиты от распространения mpox.

Ранее сообщалось, что грипп A (H3N2) или гонконгский грипп, продолжает пугать казахстанцев. Как его вовремя распознать и почему гонконгский грипп опаснее других штаммов рассказал эксперт.