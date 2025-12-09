Гонконгский грипп: почему нельзя откладывать визит к врачу — объясняет ученый

По словам медика, особенность вируса гонконгского гриппа в том, что он активнее может давать осложнения, особенно если родители пытаются лечить ребенка самостоятельно.

— Главная ошибка родителей — затягивание с обращением к врачу. Если у ребенка появляется высокая температура, затрудненное дыхание, отдышка, частая рвота, судороги, отказ от еды или грудного вскармливания, это уже повод немедленно вызвать скорую помощь. В остальных случаях достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу, который сможет оценить состояние и назначить необходимое лечение, — сказал врач.

Доктор Катарбаев объяснил, почему так важно своевременно обратиться за медицинской помощью. По его словам, часто при гриппе и ОРВИ у детей встречается следующие специфические осложнение: инфекционно-токсический шок, отек и набухание головного мозга, отек легких, недостаточность со стороны сердечно-сосудистой системы. А также вторичные бактериальные осложнение: синуситы, отиты, пневмония, сепсис.

Чтобы быть на чеку и вовремя заметить ухудшение и возможное начало осложнений очень сильно помогает ведение родителями дневника температуры и симптомов ребенка. Такие записи, как утверждает Адыл Катарбаев, также позволяют отследить динамику и эффективность лечения.

Что касается профилактики, то здесь по словам доктора, безусловный фаворит, конечно же, вакцинация.

— Да, заболеть можно и после прививки, но течение болезни будет значительно легче и без тяжелых осложнений. Родителям важно держать связь с участковым врачом и при необходимости вызывать мобильную бригаду, — отметил врач.

Опасными ошибками родителей, по словам врача, являются самостоятельное повышение дозы жаропонижающих (передозировка парацетамола или ибупрофена может вызвать поражение печени и тяжелые осложнения), применение аспирина у детей (это прямой риск синдрома Рея — редкого, но смертельно опасного состояния, которое развивается на фоне вирусной инфекции), а также назначение антибиотиков «на всякий случай».

— Антибиотики не действуют на вирусы, они нужны только при бактериальных осложнениях, и назначает их исключительно врач, — заключил Адыл Катарбаев.

