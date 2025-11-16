РУ
    Новый промышленный центр «Центральная Азия»: что он даст казахстанцам

    Сегодня Президенты Казахстана и Узбекистана дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Какой эффект этот центр окажет для нашей страны, рассказал экономист Расул Рысмамбетов в эфире телеканала Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    финансист Расул Рысмамбетов
    Фото: facebook.com/ rassul.rysmambetov

    По словам эксперта, ключевая цель центра — совместное привлечение инвестиций.

    — Многие страны за границей рассматривают Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан как единый регион. Надо так действовать, оперировать, чтобы привлекать инвестиции совместно. Многие вещи мы в Узбекистане покупаем, перерабатываем, обратно поставляем в Узбекистан или наоборот что-то из нашего перерабатывается в Узбекистане, а потом возвращается в Казахстан. Поэтому сейчас вот этот Международный центр, я думаю, будет призван все-таки привлечь инвестиции в трансграничные проекты, — сказал Рысмамбетов.

    Экономист рассказал, как простые казахстанцы смогут почувствовать эффект работы центра.

    — Во-первых, станет проще ездить в Ташкент, если говорить о туризме. В целом это приведет к экономическому росту. Я думаю, что легче будет покупать узбекские товары, это овощи, фрукты и так далее. И узбекам будет легче покупать казахстанские товары, — считает он.

    Эксперт также отметил, что многие казахстанцы и узбекистанцы уже видят преимущества сотрудничества.

    — Часто бывает такое, что мои товарищи узбеки приезжают в Алматы, в Астану, в Уральск, и они говорят, надо же, как много я упускал, я должен был тут делать бизнес, — добавил Рысмамбетов.

    Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии запуска совместных проектов Казахстана и Узбекистана.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
