Новый промышленный центр «Центральная Азия»: что он даст казахстанцам

По словам эксперта, ключевая цель центра — совместное привлечение инвестиций.

— Многие страны за границей рассматривают Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан как единый регион. Надо так действовать, оперировать, чтобы привлекать инвестиции совместно. Многие вещи мы в Узбекистане покупаем, перерабатываем, обратно поставляем в Узбекистан или наоборот что-то из нашего перерабатывается в Узбекистане, а потом возвращается в Казахстан. Поэтому сейчас вот этот Международный центр, я думаю, будет призван все-таки привлечь инвестиции в трансграничные проекты, — сказал Рысмамбетов.

Экономист рассказал, как простые казахстанцы смогут почувствовать эффект работы центра.

— Во-первых, станет проще ездить в Ташкент, если говорить о туризме. В целом это приведет к экономическому росту. Я думаю, что легче будет покупать узбекские товары, это овощи, фрукты и так далее. И узбекам будет легче покупать казахстанские товары, — считает он.

Эксперт также отметил, что многие казахстанцы и узбекистанцы уже видят преимущества сотрудничества.

— Часто бывает такое, что мои товарищи узбеки приезжают в Алматы, в Астану, в Уральск, и они говорят, надо же, как много я упускал, я должен был тут делать бизнес, — добавил Рысмамбетов.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии запуска совместных проектов Казахстана и Узбекистана.