Новый премьер-министр Великобритании провел перестановки в Кабмине

Вступивший в должность премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел ряд перестановок в кабинете. Король Карл III утвердил серию назначений, сообщили на Даунинг-стрит, 10, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

На должность министра финансов (канцлера казначейства) назначен экс-министр обороны Великобритании Джон Хили. В июне он ушел в отставку с поста главы Минобороны.

Главой МИД стал Эд Милибэнд. В кабинете Стармера он занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании.

Луиза Хейг получила должность министра по делам Кабинета министров Великобритании, первого госсекретаря и канцлера герцогства Ланкастерского. На пост главы МВД Энди Бернем переназначил Шабану Махмуд, которая исполняла эту обязанность с сентября 2025 года.

Глава британского кабмина пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Премьер начал разговор с поздравлений главе Белого дома в связи с успешным проведением чемпионата мира по футболу и согласился с тем, что сборная Англии «продемонстрировала отличную игру» на турнире, отметили в пресс-службе премьера.

Бернем и Трамп выразили надежду на скорую встречу.

Накануне мы сообщали, что 56-летний Энди Бернэм стал шестым премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие.