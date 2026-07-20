Шестой премьер за 10 лет: Бернэм пообещает вернуть британцам надежду

56-летний Энди Бернэм, как ожидается, в понедельник станет шестым премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

После того как Кир Стармер выступит с прощальной речью у своей резиденции на Даунинг-стрит в первой половине дня, Бернэм около полудня встретится с королем Карлом III, который официально поручит ему сформировать новое правительство.

Бывшему мэру Манчестера предстоит решать длинный список проблем, прежде всего, экономических. Уже сегодня он должен представить состав кабинета министров.

Как сообщили журналистам представители его команды, в своем первом обращении в качестве премьер-министра Бернэм пообещает вернуть стране надежду.

Он заявит, что для Великобритании сейчас настало время не триумфализма, а честности и осмысления происходящего. Кроме того, премьер-министр изложит свои приоритеты по восстановлению доверия к возглавляемой им с недавних пор Лейбористской партии, находящейся у власти с 2024 года.

Бернэм также подчеркнет, что «в полной мере осознает», что стал уже шестым человеком, вошедшим в резиденцию на Даунинг-стрит за последние десять лет. По его словам, столь беспрецедентная смена премьер-министров свидетельствует о необходимости более стабильной и ответственной политики.

Он охарактеризует нынешний момент как время «осмысления и решимости», заявив, что Великобритания должна честно признать стоящие перед ней вызовы, одновременно доказав, что вновь способна стать страной, которую во всем мире будут считать примером эффективного государственного управления.

Говоря о внутриполитических приоритетах, Бернэм подчеркнет, что политическая стабильность должна приводить к ощутимым улучшениям в жизни людей, и подтвердит намерение дать британцам больше возможностей для спокойной и уверенной жизни.

В завершение выступления он обратится к гражданам с оптимистичным посланием, заявив, что Великобритания вновь может смотреть в будущее с надеждой и чувством единства.

Ранее, после избрания новым лидером Лейбористской партии на партийной конференции, Бернэм обозначил ключевые политические приоритеты перед вступлением в должность премьер-министра. В их числе — передача части полномочий центрального правительства регионам, поддержка бизнеса и увеличение объемов строительства социального и муниципального жилья.