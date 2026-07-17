Будущий премьер Британии раскрыл приоритеты своего правительства

В пятницу на специальной конференции Лейбористской партии в Лондоне Бернэм был официально утвержден новым лидером партии. Он стал единственным кандидатом на этот пост, заручившись широкой поддержкой депутатов, профсоюзов и местных партийных организаций.

В своей первой программной речи Бернэм заявил, что намерен «победить новые правые силы Британии» с помощью объединяющего политического курса. По его словам, страна «отчаянно нуждается в новой политике», а для самой Лейбористской партии нынешний момент является «последним шансом измениться». Добиться этого, подчеркнул он, можно только совместными усилиями.

При этом новый лидер лейбористов высоко оценил работу своего предшественника Кира Стармера, поблагодарив его за возвращение партии к власти. По словам Бернэма, именно под руководством Стармера лейбористы прошли путь «от самого тяжелого поражения за столетие к одной из крупнейших побед в истории».

Тем не менее Бернэм ясно дал понять, что намерен открыть новую главу в истории партии. Он заявил, что Лейбористская партия оставила позади внутренние разногласия и сосредоточится на практических решениях, а также будет более открыта к сотрудничеству с другими политическими силами для преодоления долгосрочных вызовов, стоящих перед страной.

По словам Бернэма, его будущее правительство проявит «смелость решать крупнейшие проблемы, которыми политика слишком долго пренебрегала», и будет последовательно отстаивать намеченный курс.

Хотя подробную программу новый лидер пока не представил, он уже обозначил три ключевых приоритета: передача полномочий от центрального правительства регионам, поддержку бизнеса и увеличение объемов строительства социального и муниципального жилья.

Отвечая на критику о том, что многолетняя работа мэром Манчестера делает его политиком, ориентированным прежде всего на север Англии, Бернэм заявил, что намерен быть премьер-министром для всей страны – севера, юга, востока и запада, а также для жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Ожидается, что в понедельник Бернэм официально вступит в должность премьер-министра после того, как Кир Стармер посетит Букингемский дворец, чтобы начать процедуру передачи власти. Затем новый глава правительства выступит с обращением у резиденции на Даунинг-стрит и во второй половине дня объявит состав кабинета министров.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку после слабых результатов возглавляемой им Лейбористской партии на недавних муниципальных выборах.