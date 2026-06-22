Кир Стармер уходит в отставку: кто может стать новым премьером Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку после слабых результатов возглавляемой им Лейбористской партии на недавних муниципальных выборах. Вслед за этим внутри партии усилилось недовольство его руководством. Против действующего премьера выступили более 200 депутатов, в том числе несколько министров.

Выступая в понедельник утром у своей резиденции на Даунинг-стрит, Стармер заявил, что «с достоинством принимает» тот факт, что больше не является наиболее подходящей фигурой для того, чтобы вести лейбористов на следующие всеобщие выборы. Он подчеркнул, что принял решение об уходе без обиды и сожалений.

— Вопрос, который сейчас задает себе моя партия, заключается в том, являюсь ли я тем человеком, который лучше всего подходит для того, чтобы возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ моей парламентской партии на этот вопрос и принимаю этот ответ с достоинством. Каждое решение, которое я принимал, было продиктовано стремлением ставить интересы страны, которую я люблю, превыше всего. Именно поэтому я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством Королем, чтобы уведомить его о своем решении, — сказал он.

Стармер намерен предложить партии утвердить график выборов нового лидера. Прием заявок от кандидатов начнется 9 июля и завершится до начала летних парламентских каникул. Это позволит новому руководителю партии вступить в должность еще до возобновления работы парламента в сентябре. До завершения процедуры избрания Стармер сохранит за собой пост премьер-министра.

Летний перерыв в работе Палаты общин начинается 16 июля. Если Энди Бернем, который на прошлой неделе уверенно победил на довыборах в парламент, объявленных после отказа одного из депутатов от своего мандата, останется единственным претендентом на лидерство, то он может возглавить правительство уже в середине следующего месяца. Такой сценарий выглядит все более вероятным, несмотря на прежние заявления бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга о намерении участвовать в борьбе.

Если же за пост лидера развернется полноценная конкуренция, новый глава правительства будет определен к концу августа. После летних каникул Палата общин возобновит работу 1 сентября.

Кир Стармер занимал пост премьер-министра менее двух лет. За последнее десятилетие британская политика пережила череду досрочных смен глав правительства. В 2016 году Дэвид Кэмерон ушел в отставку после итогов инициированного им референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. Впоследствии еще трое премьер-министров от Консервативной партии — Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс — лишились своих должностей под давлением однопартийцев. Еще один консерватор, Риши Сунак, потерял власть после поражения на всеобщих выборах в июле 2024 года.

Ранее мы писали о нарастающем недовольстве политикой Кира Стармера внутри Лейбористской партии.