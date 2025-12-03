Новый поезд из Астаны в Омск запустят с 14 декабря

Состав будет курсировать трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Состав поезда включает 3 купейных и 5 плацкартных вагонов. Данный маршрут позволит перевозить порядка 400 пассажиров.

Открытие данного маршрута направлено на повышение мобильности населения, эффективное использование подвижного состава и расширение маршрутной сети. Поезд будет сформирован из стандартных вагонов, соответствующих требованиям безопасности и комфорта.

Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте.

Ранее стало известно, что с 15 декабря 2025 года поезд Тальго № 105/106 «Алматы — Петропавловск» начнет курсировать с периодичностью через день. Ранее данный маршрут курсировал один раз в четыре дня.