    08:42, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новый поезд из Астаны в Омск запустят с 14 декабря

    С 14 декабря 2025 года будет запущен новый маршрут поезда № 145/146 «Астана — Омск», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании «Пассажирские перевозки».

    Новый поезд Астана — Омск запустят с 14 декабря
    Фото: КТЖ

    Состав будет курсировать трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Состав поезда включает 3 купейных и 5 плацкартных вагонов. Данный маршрут позволит перевозить порядка 400 пассажиров.

    Открытие данного маршрута направлено на повышение мобильности населения, эффективное использование подвижного состава и расширение маршрутной сети. Поезд будет сформирован из стандартных вагонов, соответствующих требованиям безопасности и комфорта.

    Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте.

    Ранее стало известно, что с 15 декабря 2025 года поезд Тальго № 105/106 «Алматы — Петропавловск» начнет курсировать с периодичностью через день. Ранее данный маршрут курсировал один раз в четыре дня.

    Казахстан КТЖ Астана Поезда Железная дорога Россия
