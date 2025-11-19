РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:12, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Поезд «Алматы — Петропавловск» станет ходить чаще

    Ранее маршрут «Алматы — Петропавловск» курсировал один раз в четыре дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

    Фото: АО «НК «ҚТЖ»

    — С 15 декабря 2025 года поезд Тальго № 105/106 «Алматы — Петропавловск» начнет курсировать с периодичностью через день. Ранее данный маршрут курсировал один раз в четыре дня. Данное решение усилит транспортную связанность между южными и северными регионами страны, а сокращение периодичности движения обеспечит пассажирам более удобные условия перевозок в зимний период, — говорится в сообщении.

    Маршрут обслуживается вагонами Тальго. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места со скидкой до 50%. Данный маршрут позволит перевозить более 600 пассажиров.

    Напомним, что с нового года в Казахстане заработает новый Налоговый кодекс. Отразится ли это на стоимости авиабилетов и железнодорожных перевозок — в материале корреспондента агентства Kazinform.

