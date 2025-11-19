Поезд «Алматы — Петропавловск» станет ходить чаще

— С 15 декабря 2025 года поезд Тальго № 105/106 «Алматы — Петропавловск» начнет курсировать с периодичностью через день. Ранее данный маршрут курсировал один раз в четыре дня. Данное решение усилит транспортную связанность между южными и северными регионами страны, а сокращение периодичности движения обеспечит пассажирам более удобные условия перевозок в зимний период, — говорится в сообщении.

Маршрут обслуживается вагонами Тальго. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места со скидкой до 50%. Данный маршрут позволит перевозить более 600 пассажиров.

