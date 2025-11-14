Изменятся ли цены на авиабилеты и ж/д перевозки в Казахстане

В ведомстве отметили, что рынок пассажирских авиаперевозок в Казахстане не регулируется государством. Согласно международной практике, цены на авиабилеты формируются авиакомпаниями самостоятельно по рыночным условиям.

— Казахстанские авиакомпании при установлении цен на авиабилеты применяют систему динамического ценообразования. Динамическое ценообразование — это механизм определения стоимости авиабилета на основе таких рыночных факторов, как сезонность спроса, значительные колебания спроса для определенных периодов, тип воздушного судна, количество мест, время вылета рейса, дата совершения покупки авиабилета (количество дней до вылета), а также других факторов, — пояснили в Минтранспорта.

Если авиакомпания необоснованно завысила цены, в соответствии с Предпринимательским Кодексом РК, Агентством по защите и развитию конкуренции РК применяются меры антимонопольного реагирования.

Министерством, в свою очередь, сегодня принимается ряд мер по развитию и улучшению конкуренции между субъектами рынка.

— Так, совместно с казахстанскими авиакомпаниями разработан план по увеличению провозной емкости и расширения парка воздушных судов. Вместе с тем, на рынке авиаперевозок начала деятельность новая авиакомпания ViJet, образованная в результате объединения вьетнамского перевозчика с казахстанской авиакомпанией Qazaq Air, — отметили в ведомстве.

Усиление конкуренции, по прогнозам министерства, может привести к снижению цен на внутренних направлениях и расширению маршрутов.

Что касается пассажирских железнодорожных перевозок, в ведомстве сообщили, что повышение стоимости билетов в ближайшее время не ожидается.

— Вместе с тем, с условиями Договоров на долгосрочное субсидирование расходов перевозчиков предусмотрена ежегодная индексация тарифов на уровень инфляции в размере 7%, — говорится в ответе.

Напомним, 18 июля 2025 года Президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс.



