Повысят ли стоимость билетов на поезд в Казахстане с нового года

В предновогодний и праздничный периоды стоимость железнодорожных билетов повышаться не будет.

В компании уточнили, что в этот период будет увеличена провозная способность — на популярных направлениях добавят дополнительные вагоны. Речь идет о маршрутах:

* Астана — Алматы

* Астана — Шымкент

* Актобе — Астана

Ранее АО «Пассажирские перевозки» заключило контракт с компанией Stadler на поставку 557 вагонов различной комплектации: купейных, плацкартных, адаптированных для людей с особыми потребностями, а также вагонов-генераторов.

Первые составы нового поколения планируется запустить в регулярную эксплуатацию уже с января 2026 года. Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, видеонаблюдением, системой пожаротушения, а также розетками и USB-разъемами у каждого пассажирского места.

Отвечая на вопрос о том, скажется ли обновление подвижного состава на стоимости билетов, в компании подчеркнули:

— Стоимость проезда будет оставаться в рамках утвержденных тарифов и не увеличивается в связи с запуском новых вагонов, — сообщили в АО «Пассажирские перевозки.

