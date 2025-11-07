РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:11, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Повысят ли стоимость билетов на поезд в Казахстане с нового года

    В АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали вопрос о тарифах и вводе новых вагонов отечественного производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    поезд вагон
    Фото: КТЖ

    В предновогодний и праздничный периоды стоимость железнодорожных билетов повышаться не будет. 

    В компании уточнили, что в этот период будет увеличена провозная способность — на популярных направлениях добавят дополнительные вагоны. Речь идет о маршрутах:
    * Астана — Алматы
    * Астана — Шымкент
    * Актобе — Астана

    Ранее АО «Пассажирские перевозки» заключило контракт с компанией Stadler на поставку 557 вагонов различной комплектации: купейных, плацкартных, адаптированных для людей с особыми потребностями, а также вагонов-генераторов.

    Первые составы нового поколения планируется запустить в регулярную эксплуатацию уже с января 2026 года. Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, видеонаблюдением, системой пожаротушения, а также розетками и USB-разъемами у каждого пассажирского места.

    Отвечая на вопрос о том, скажется ли обновление подвижного состава на стоимости билетов, в компании подчеркнули:

    — Стоимость проезда будет оставаться в рамках утвержденных тарифов и не увеличивается в связи с запуском новых вагонов, — сообщили в АО «Пассажирские перевозки.

    Мы также писали, КТЖ и Wabtec будут сотрудничать в сфере повышения квалификации кадров.

    Теги:
    Железнодорожный вокзал Цены и тарифы КТЖ Поезда
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают