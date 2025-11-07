РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:38, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    КТЖ и Wabtec будут сотрудничать в сфере повышения квалификации кадров

    В рамках официального визита Главы государства в Соединенные Штаты Америки и участия в Саммите в формате «С5+1» между АО «НК „Қазақстан темір жолы“ и корпорацией Wabtec подписано соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки и повышения профессиональной квалификации кадров, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: КТЖ

    Как сообщает пресс-служба АО «НК „Қазақстан темір жолы“, согласно документа, в 2027 году компания Wabtec организует обучение сотрудников ТОО „КТЖ-Грузовые перевозки“ на своих производственных площадках в США.

    — Программа направлена на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области эксплуатации и технического обслуживания локомотивов серии ТЭ33АT, включая изучение особенностей дизельного двигателя HPCR EVO. По завершении первого этапа программы обучение будет продолжено на предприятиях Wabtec в Казахстане. По итогам курсов каждый участник получит сертификат, выданный компанией Wabtec, подтверждающий прохождение обучения, — говорится в сообщении.

    Кроме того, корпорация Wabtec продолжит оказывать содействие в организации стажировок и практического обучения для студентов и выпускников казахстанских вузов, отобранных в рамках государственной программы подготовки кадров за рубежом «Болашак».

    Отмечается, что Соглашение направлено на развитие кадрового потенциала железнодорожной отрасли Казахстана, внедрение передовых технологий и повышение эффективности эксплуатации подвижного состава.

    Теги:
    Ж/Д Образование КТЖ Перевозки США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают