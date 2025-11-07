КТЖ и Wabtec будут сотрудничать в сфере повышения квалификации кадров

Как сообщает пресс-служба АО «НК „Қазақстан темір жолы“, согласно документа, в 2027 году компания Wabtec организует обучение сотрудников ТОО „КТЖ-Грузовые перевозки“ на своих производственных площадках в США.

— Программа направлена на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области эксплуатации и технического обслуживания локомотивов серии ТЭ33АT, включая изучение особенностей дизельного двигателя HPCR EVO. По завершении первого этапа программы обучение будет продолжено на предприятиях Wabtec в Казахстане. По итогам курсов каждый участник получит сертификат, выданный компанией Wabtec, подтверждающий прохождение обучения, — говорится в сообщении.

Кроме того, корпорация Wabtec продолжит оказывать содействие в организации стажировок и практического обучения для студентов и выпускников казахстанских вузов, отобранных в рамках государственной программы подготовки кадров за рубежом «Болашак».

Отмечается, что Соглашение направлено на развитие кадрового потенциала железнодорожной отрасли Казахстана, внедрение передовых технологий и повышение эффективности эксплуатации подвижного состава.