Новый пешеходный бульвар появился на улице Пушкина в Алматы

В Алматы продолжается масштабное преобразование территории вдоль улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбека до улицы Гоголя.

Пространство постепенно превращается в современный городской коридор с удобными зонами для прогулок, отдыха и прогулочного маршрута через исторический центр города.

По словам специалистов управления развития общественных пространств, проект включает не только обновление тротуаров, но и создание полноценной зеленой улицы с продуманным освещением, системой автоматического полива и безбарьерной средой для жителей и гостей города.

Фото: акимат Алматы

Особое внимание уделено озеленению. Уже высажено около 300 деревьев и порядка 8 тысяч кустарников. В посадках используются клен Фримана из питомника Германии, вяз резистентный, липа паллида, а также гинкго белоба из Турции. Гинкго высаживается в Алматы впервые и станет новым выразительным элементом городского ландшафта. Зеленый слой дополняют котовник, дерен белый Элегантиссима, роза ругоза, пеннисетум, спирея японская и пузыреплодник, которые обеспечат разнообразие фактур и красок в любое время года.

Параллельно обновляются покрытия, устанавливается новое уличное освещение, ведется укладка брусчатки и устройство системы водоотведения.

— К настоящему времени выполнен демонтаж устаревших тротуаров и троллейбусных линий, проложены основные магистрали кабельных сетей, смонтирована большая часть системы автоматического полива и опор освещения, — уточнили в управлении.

Фото: акимат Алматы

Завершается строительство резервуара, продолжаются работы по формированию пешеходной инфраструктуры и озеленению.

Благоустройство продолжается по графику.

Ранее сообщалось о планах по комплексной реконструкции данного участка. Тогда в акимате отмечали, что работы охватят территорию площадью 6,5 гектара, а протяженность зоны благоустройства составит 1,1 километра.

Общая сумма проекта составляет почти 4,63 миллиарда тенге без НДС.