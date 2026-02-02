РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:00, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Новый пассажирский вагон ввели в эксплуатацию на линии «Астана — Семей»

    Министерство транспорта Республики Казахстан информирует о включении в состав скорого пассажирского поезда № 121/122 сообщением «Астана — Семей» нового пассажирского купейного вагона, предоставленного ТОО «Арай транс KZ», передает агентство Kazinform.

    м
    Фото: Министерство транспорта

    Новая единица подвижного состава произведена с учетом современных стандартов комфорта и безопасности.

    В вагоне предусмотрены мягкие эргономичные сиденья, система кондиционирования воздуха, видеонаблюдение, экологически чистый биотуалетный комплекс, холодильник, микроволновая печь, а также разъёмы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств и ноутбуков.

    В период 2023–2024 годов ТОО «Арай транс KZ» в рамках обновления подвижного состава ввело в эксплуатацию ещё три пассажирских вагона (купейный — 1, плацкартный — 2). Эти меры реализуются в рамках модернизации железнодорожного парка.

    Министерство транспорта продолжает системную работу по обеспечению устойчивого пассажирского сообщения и поэтапному обновлению пассажирского парка на социально значимых маршрутах.

    Напомним, что летом в Казахстане запустят 13 дополнительных ж/д маршрутов.

    Теги:
    Семей Министерство транспорта РК Астана Поезда Железная дорога
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
