Летом в Казахстане запустят 13 дополнительных ж/д маршрутов

— В летний период 2026 года для удовлетворения повышенного спроса населения будет организовано 13 дополнительных маршрутов с обеспечением порядка 400 тысяч дополнительных мест, — сообщил Нурлан Сауранбаев.

К примеру, на востребованном маршруте до озера Алаколь предусмотрено курсирование 8 дополнительных поездов с комфортабельными вагонами из разных регионов страны.

Также, по словам министра, сегодня идет активное обновление парка пассажирских вагонов.

В 2025 году закуплено 175 новых вагонов, в текущем году планируется еще 191 единицы. В целом до 2030 года будет обновлено порядка 800 вагонов, что позволит заменить до 90% существующего парка с равномерным охватом основных туристических маршрутов.

Вместе с тем, в рамках проводимой работы по реконструкции железнодорожных вокзалов ведется ремонт 19 объектов, расположенных в туристических дестинациях.

Ранее сообщалось, что Казахстан откроет и возобновит 15 международных авиамаршрутов.