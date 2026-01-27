РУ
    Летом в Казахстане запустят 13 дополнительных ж/д маршрутов

    Министр транспорта Нурлан Сауранбаев, выступая с докладом на заседании Правительства, анонсировал запуск дополнительных поездов в летний период, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    поезд
    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    — В летний период 2026 года для удовлетворения повышенного спроса населения будет организовано 13 дополнительных маршрутов с обеспечением порядка 400 тысяч дополнительных мест, — сообщил Нурлан Сауранбаев.

    К примеру, на востребованном маршруте до озера Алаколь предусмотрено курсирование 8 дополнительных поездов с комфортабельными вагонами из разных регионов страны.

    Также, по словам министра, сегодня идет активное обновление парка пассажирских вагонов.

    В 2025 году закуплено 175 новых вагонов, в текущем году планируется еще 191 единицы. В целом до 2030 года будет обновлено порядка 800 вагонов, что позволит заменить до 90% существующего парка с равномерным охватом основных туристических маршрутов.

    Вместе с тем, в рамках проводимой работы по реконструкции железнодорожных вокзалов ведется ремонт 19 объектов, расположенных в туристических дестинациях.

    Ранее сообщалось, что Казахстан откроет и возобновит 15 международных авиамаршрутов.

