Новый парк с искусственным прудом и зонами отдыха строят в Астане

По инициативе частных застройщиков в районе Есиль создается новое общественное пространство. В центре парка «Даму» появится искусственный пруд. Вся территория спроектирована по принципу круга, подчеркивая единство природы, архитектуры и человека.

Парк будет включать разнообразные зоны для активного отдыха. Для молодежи и любителей спорта предусмотрены скейт-парк, велотрек, роллердром, каток, тюбинговые горки, баскетбольная площадка и воркаут-зона.

Для семейного отдыха предусмотрены современные игровые площадки, а для культурных мероприятий в парке построят амфитеатр и DJ-станцию. Для удобства посетителей предусмотрены кофейни и небольшие торговые павильоны.

Любителям спокойного отдыха понравятся прогулочные аллеи среди деревьев, зеленые островки и уютные зоны для чтения и встреч. Вокруг пруда пройдут пешеходные и велосипедные дорожки, позволяющие наслаждаться прогулками и катанием на велосипеде в красивой обстановке. Рядом с парком планируется возведение фитнес-центра, который дополнит спортивную инфраструктуру и станет частью единого кластера.

Как сообщили в акимате, в этом году в столице благоустраиваются около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Эти работы охватывают все районы города, включая жилые массивы. На сегодняшний день большая часть работ уже завершена.

Ранее сообщалось, что в Астане реализуется четверть всего объема строительства в стране.