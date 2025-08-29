В Астане реализуется четверть всего объема строительства в стране – эксперт

В повестке дня рассматривались вопросы внесения изменений в Программу реновации жилищного фонда столицы на 2023–2029 годы, корректировки правил закупок арендного жилья по линии АО «Казахстанская жилищная компания» для местных исполнительных органов, а также барьеры, возникающие при получении гарантий от застройщиков.

- Столица реализует более 25% всего объема строительства. Поэтому мы не можем не взаимодействовать с «Казахстанской жилищной компанией». С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о долевом участии и жилищных отношениях. Важно учесть, что программа реновации регулируется в первую очередь местными исполнительными органами и их жилищной политикой, - отметил председатель отраслевого совета «Строительство и земельные отношения» Палаты предпринимателей города Астаны Вячеслав Лазарев.

Он также обратил внимание на необходимость пересмотра механизма финансирования долевого строительства.

- Сегодня всего 30% аванса на этапе долевого строительства позволяет профинансировать проект. Мы хотели бы видеть другой механизм – с большим авансированием. Тогда застройщики смогут уже на этапе фундамента получить финансирование и построить более качественное жилье, - сказал Вячеслав Лазарев.

