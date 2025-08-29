РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:15, 29 Август 2025 | GMT +5

    В Астане реализуется четверть всего объема строительства в стране – эксперт

    На площадке РПП «Атамекен» прошло заседание Отраслевого совета по вопросам строительства и земельных отношений с участием АО «Казахстанская жилищная компания», передает корреспондент агентства Kazinform.

    новостройки, жилье
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В повестке дня рассматривались вопросы внесения изменений в Программу реновации жилищного фонда столицы на 2023–2029 годы, корректировки правил закупок арендного жилья по линии АО «Казахстанская жилищная компания» для местных исполнительных органов, а также барьеры, возникающие при получении гарантий от застройщиков.

    - Столица реализует более 25% всего объема строительства. Поэтому мы не можем не взаимодействовать с «Казахстанской жилищной компанией». С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о долевом участии и жилищных отношениях. Важно учесть, что программа реновации регулируется в первую очередь местными исполнительными органами и их жилищной политикой, - отметил председатель отраслевого совета «Строительство и земельные отношения» Палаты предпринимателей города Астаны Вячеслав Лазарев.

    Он также обратил внимание на необходимость пересмотра механизма финансирования долевого строительства.

    - Сегодня всего 30% аванса на этапе долевого строительства позволяет профинансировать проект. Мы хотели бы видеть другой механизм – с большим авансированием. Тогда застройщики смогут уже на этапе фундамента получить финансирование и построить более качественное жилье, - сказал Вячеслав Лазарев.

    Ранее мы писали о том, как менялась стоимость жилья в Казахстане.

    Теги:
    Астана Жилье Строительство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают