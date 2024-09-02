Новый нацпроект может потребовать 40 млрд долларов – Олжас Худайбергенов

Старший партнер консалтинговой компании CSI, экономист Олжас Худайбергенов рассказал, во сколько может обойтись новый нацпроект, озвученный Президентом в Послании народу Казахстана. Модернизация ТЭЦ и коммунальных объектов страны может потребовать около 40 млрд долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Именно идею обновления энергосектора Худайбергенов назвал главной экономической мерой выступления Главы государства. По его словам, энергетическая и коммунальная инфраструктура Казахстана сильно износилась, а потому есть существенный риск новых аварий. Теперь правительство должно до конца года разработать и утвердить соответствующий Нацпроект, который может действовать на протяжении пяти лет.

- Существенным моментом является то, что в рамках «инвестиций в обмен на модернизацию» будет долгосрочный тариф, что позволит все проекты сделать интересными для инвесторов и кредиторов. В целом, на модернизацию всего сектора, по нашим расчетам, требуется около $40 млрд. Но конечную цифру определит Нацпроект, — отметил он.

Как заметил эксперт, действующий премьер-министр Олжас Бектенов - большой сторонник «казсодержания», и потому есть высокие шансы, что это отразится на развитии отечественных производителей. Подобное положение, в свою очередь, повлияет на занятость населения и экономический рост.

Второе поручение Президента, по важности с точки зрения экономии, Худайбергенов назвал предложение сбалансировать денежно-кредитную политику таким образом, чтобы банки активнее участвовали в кредитовании реального сектора.

- Сейчас объем кредитов, выданный промышленности, составляет меньше 5% от ВВП, что катастрофически мало. Банки могут больше, но здесь надо менять пруденциальное регулирование, чтобы стимулировать интерес банков, — считает он.

Экономист отметил и инициативу по реформе налогообложения. Новый Кодекс примут уже в следующем году, и он станет предметом публичных споров и определенных изменений. Сам эксперт считает, что в этом плане в Казахстане не стоит бояться упрощений и необходимо идти на более смелые решения.

- В 2013 году я первый раз инициировал внедрение розничного налога. Шесть лет ушло на преодоление сопротивления, и только в 2019 году идея была поддержана. Однако, все же конструкция налога получила искажения, и только к 2023 году розничный налог обрел конструкцию, близкую к той, которую я предлагал. Сейчас же лучше сконцентрировать розничный налог только на тех видах бизнеса, которые оказывают услугу населению. При этом надо убрать верхний предел по доходам, - предложил он.

В свою очередь, кардинальное улучшение качества госуправления может привести к сокращению бюрократии и повышению самостоятельности госслужащих в принятии решений.

- Остальные инициативы тоже интересны, они либо отраслевые, либо социального характера. Надеюсь, все эти инициативы будут реализованы. При правильной и своевременной реализации эти меры могут дать дополнительно к имеющимся темпам от 2% до 6% реального экономического роста в следующие 5 лет, — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где поручил до конца года утвердить новый нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов.