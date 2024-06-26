Новый молодежный центр открыли в Туркестане

Сегодня в Туркестане введено в эксплуатацию здание нового молодежного центра. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, принявший участие в торжественном мероприятии, вручил Туркестанской молодежи ключи от современного центра и пожелал успехов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Туркестанской области.

— Туркестанская область — регион с высоким демографическим ростом. Из них численность молодежи в возрасте 14-35 лет превышает 663 тысячи человек, что составляет 30% от численности населения. В самом городе Туркестане сегодня проживает около 72 тысяч молодых людей. Это большая демографическая группа и человеческий капитал. В этом году Туркестанской области исполняется 6 лет. За это короткое время в городе Туркестане были построены различные культурные и спортивные объекты с целью создания благоприятных условий для молодежи. Один из них — «здание Молодежного ресурсного центра» города Туркестан. Сегодня мы собрались на церемонии его открытия. Уверен, что это здание послужит центром, вдохновляющим и объединяющим туркестанскую молодежь, служащую стране. Пусть здание молодежи станет счастливым и инициативным центром, — сказал глава области.

Фото: акимат Туркестанской области

Данный объект для молодежного центра был построен за счет средств местного бюджета. Здание, сочетающее в себе современную архитектуру и функциональность, обслуживает более 100 молодых людей в сутки. В нем созданы все условия для повышения знаний молодежи, ведения здорового образа жизни, творчества. Центр оборудован специальной зоной отдыха, площадкой стрит-воркаут, электронным библиотечным залом, комнатами для кружков, небольшим тренажерным залом и многофункциональными залами. Для волонтеров также предусмотрен большой зал и кинотеатр. Кроме того, при Центре ведется строительство амфитеатра.

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, что в городе Туркестане в возрасте от 14 до 35 лет насчитывается 71 486 человек. В двух вузах города обучаются 12 265 студентов. Количество учеников в восьми средних специальных учебных заведениях — 7 441. В общеобразовательных школах города Туркестана в 7-11 классах обучается 18 844 учащихся.