Новый корпус интерната для 300 воспитанников построили на возвращенные активы в Шымкенте

В Шымкенте за счет возвращенных государству незаконно приобретенных активов открыли новый жилой корпус Сайрамской вспомогательной школы-интерната-колледжа, рассчитанный более чем на 300 воспитанников, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным прокуратуры, современный корпус создает необходимые условия для комфортного и безопасного проживания более 300 воспитанников.

— Воспитанники и педагоги интерната выразили благодарность Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, прокуратуре города Шымкента и акимату города Шымкента за вклад в реализацию социально значимого проекта, — отметили в ведомстве.

Напомним, более 7,3 тысячи жителей Алматы обеспечат водоснабжением за счет возвращенных государству активов. Также сообщалось, что на строительство аэропорта Аркалыка направили 6 миллиардов теңге из возвращенных активов.