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    Новый корпус интерната для 300 воспитанников построили на возвращенные активы в Шымкенте

    В Шымкенте за счет возвращенных государству незаконно приобретенных активов открыли новый жилой корпус Сайрамской вспомогательной школы-интерната-колледжа, рассчитанный более чем на 300 воспитанников, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона. 

    Новый корпус интерната для 300 воспитанников построили на возвращенные активы в Шымкенте
    Фото: кадр из видео

    По данным прокуратуры, современный корпус создает необходимые условия для комфортного и безопасного проживания более 300 воспитанников.

    — Воспитанники и педагоги интерната выразили благодарность Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, прокуратуре города Шымкента и акимату города Шымкента за вклад в реализацию социально значимого проекта, — отметили в ведомстве. 

    Напомним, более 7,3 тысячи жителей Алматы обеспечат водоснабжением за счет возвращенных государству активов. Также сообщалось, что на строительство аэропорта Аркалыка направили 6 миллиардов теңге из возвращенных активов.

    Возврат активов Регионы Казахстана Шымкент Прокуратура Строительство школа
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор