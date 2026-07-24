Более 7,3 тысячи жителей Алматы обеспечат водоснабжением за счет возвращенных государству активов

В Медеуском районе Алматы за счет возвращенных государству незаконно приобретенных активов реализуется проект по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

Как сообщили в надзорном органе, в микрорайонах Татарка и Малая Станица ведется строительство инженерных сетей общей протяженностью 28 километров.

После завершения проекта централизованным водоснабжением и системой водоотведения будут обеспечены более 7,3 тысячи жителей Медеуского района.

По данным прокуратуры, после окончания строительно-монтажных работ инженерные сети передадут на баланс ГКП на ПХВ «Алматы Су», которое будет отвечать за их дальнейшую эксплуатацию и техническое обслуживание.

Одновременно в районе проводится средний ремонт 42 улиц с полным восстановлением асфальтобетонного покрытия на участках, где ранее была выполнена прокладка инженерных коммуникаций.

В прокуратуре отметили, что реализация проекта демонстрирует использование возвращенных государству незаконно приобретенных активов для решения социально значимых задач, развития городской инфраструктуры и повышения качества жизни населения.

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