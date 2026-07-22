Новую амбулаторию в Жамбылской области построили на средства из Специального госфонда

В селе Улкен-Сулутор Кордайского района Жамбылской области введена в эксплуатацию новая врачебная амбулатория, построенная за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, передает Kazinform со ссылкой на Прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщили в прокуратуре, в целях повышения доступности и качества медицинской помощи из Специального государственного фонда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт пяти объектов здравоохранения в четырех районах Жамбылской области выделено более 5 млрд тенге. На сегодняшний день завершены работы на трех объектах.

Фото: Прокуратура Жамбылской области

На строительство новой врачебной амбулатории в селе Улкен-Сулутор в 2025 году было направлено 62,8 млн тенге. Объект введен в эксплуатацию в том же году.

Фото: Прокуратура Жамбылской области

Ранее медицинское учреждение, обслуживающее жителей сел Улкен-Сулутор, Сулутор и Коктобе, располагалось в приспособленном здании 1960 года постройки, которое не соответствовало современным санитарным, техническим и сейсмическим требованиям.

Фото: Прокуратура Жамбылской области

Новая амбулатория позволит более 2,8 тыс. жителей трех населенных пунктов, расположенных в труднодоступной горной местности, получать первичную медико-санитарную помощь в современных и безопасных условиях без необходимости выезда в районный центр.

Ранее возвращенные государству активы направили на реконструкцию педуниверситета в Аркалыке.