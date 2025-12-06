РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:44, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новый автобусный маршрут запущен в Астане

    С сегодняшнего дня в Астане начал курсировать маршрут № 75 — по направлению железнодорожный вокзал «Нұрлы жол» — ЖМ «Куйгенжар», передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

    автобус Астана
    Фото: City Transportation Systems

    Он соединит жителей жилого массива Куйгенжар и Мичурина с железнодорожным вокзалом, улучшит транспортное обслуживание школы № 112, ул. С. Шаймерденова.

    Схему движения маршрута можно посмотреть в приложении Avtobys.

    Новый автобусный маршрут запущен в Астане
    Фото: CTS

    Ранее общественный транспорт Астаны пополнился тремя новыми маршрутами.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают