09:44, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Новый автобусный маршрут запущен в Астане
С сегодняшнего дня в Астане начал курсировать маршрут № 75 — по направлению железнодорожный вокзал «Нұрлы жол» — ЖМ «Куйгенжар», передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.
Он соединит жителей жилого массива Куйгенжар и Мичурина с железнодорожным вокзалом, улучшит транспортное обслуживание школы № 112, ул. С. Шаймерденова.
Схему движения маршрута можно посмотреть в приложении Avtobys.
Ранее общественный транспорт Астаны пополнился тремя новыми маршрутами.