Новый авиамаршрут в Грузию запускается из Казахстана

Министерство транспорта Казахстана сообщило об открытии нового авиамаршрута в Грузию, передает Kazinform.

С 14 июля текущего года казахстанская авиакомпания FlyArystan запускает новый маршрут в Грузию по направлению Атырау — Батуми. Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в неделю (по вторникам) на воздушных судах типа «Аirbus 320».

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию туристического сотрудничества между двумя странами, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что три новых авиарейса в Баку запускаются из Казахстана.

Напомним, Министерство транспорта РК подготовило проект изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 27 июля. Документ регулирует порядок заключения договора воздушной перевозки, оформления билетов и бронирования. Кроме того, предлагается уточнить права и обязанности пассажиров и авиакомпаний, включая условия возврата авиабилетов.