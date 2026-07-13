Минтранспорта предложило обновить правила авиаперевозок в Казахстане
Министерство транспорта РК подготовило проект изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 27 июля.
Как отмечается в пояснении к документу, изменения разработаны для приведения действующих правил в соответствие с законодательством, рекомендуемыми стандартами IATA, а также с учетом многочисленных обращений граждан, представлений Главной транспортной прокуратуры и авиационной транспортной прокуратуры Алматы, а также протеста авиационной транспортной прокуратуры Шымкента.
Проектом предлагается обновить Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, определив основные требования к организации авиаперевозок.
В частности, документ регулирует порядок заключения договора воздушной перевозки, оформления билетов и бронирования.
Кроме того, предлагается уточнить права и обязанности пассажиров и авиакомпаний, включая условия возврата авиабилетов.
— Особое внимание уделено защите прав пассажиров, вопросам обслуживания, включая лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и беременных женщин, а также порядку предоставления услуг при задержках и отменах рейсов, — говорится в проекте приказа.
Также документ предусматривает изменения, касающиеся перевозки национальных музыкальных инструментов и животных в салоне воздушного судна.
В Министерстве транспорта отмечают, что принятие проекта приказа не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.
Ранее сообщалось, что на публичное обсуждение вынесли проект обновленных правил благоустройства Шымкента.