KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Минтранспорта предложило обновить правила авиаперевозок в Казахстане

    Министерство транспорта РК подготовило проект изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Авиаперевозки, пассажиры
    Фото: Pixabay

    Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 27 июля.

    Как отмечается в пояснении к документу, изменения разработаны для приведения действующих правил в соответствие с законодательством, рекомендуемыми стандартами IATA, а также с учетом многочисленных обращений граждан, представлений Главной транспортной прокуратуры и авиационной транспортной прокуратуры Алматы, а также протеста авиационной транспортной прокуратуры Шымкента.

    Проектом предлагается обновить Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, определив основные требования к организации авиаперевозок.

    В частности, документ регулирует порядок заключения договора воздушной перевозки, оформления билетов и бронирования.

    Кроме того, предлагается уточнить права и обязанности пассажиров и авиакомпаний, включая условия возврата авиабилетов.

    — Особое внимание уделено защите прав пассажиров, вопросам обслуживания, включая лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и беременных женщин, а также порядку предоставления услуг при задержках и отменах рейсов, — говорится в проекте приказа.

    Также документ предусматривает изменения, касающиеся перевозки национальных музыкальных инструментов и животных в салоне воздушного судна.

    В Министерстве транспорта отмечают, что принятие проекта приказа не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

    Ранее сообщалось, что на публичное обсуждение вынесли проект обновленных правил благоустройства Шымкента.

    Самолет Правительство РК Авиация Минтранспорта РК Аэропорт Перевозки
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор