Минтранспорта предложило обновить правила авиаперевозок в Казахстане

Министерство транспорта РК подготовило проект изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 27 июля.

Как отмечается в пояснении к документу, изменения разработаны для приведения действующих правил в соответствие с законодательством, рекомендуемыми стандартами IATA, а также с учетом многочисленных обращений граждан, представлений Главной транспортной прокуратуры и авиационной транспортной прокуратуры Алматы, а также протеста авиационной транспортной прокуратуры Шымкента.

Проектом предлагается обновить Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, определив основные требования к организации авиаперевозок.

В частности, документ регулирует порядок заключения договора воздушной перевозки, оформления билетов и бронирования.

Кроме того, предлагается уточнить права и обязанности пассажиров и авиакомпаний, включая условия возврата авиабилетов.

— Особое внимание уделено защите прав пассажиров, вопросам обслуживания, включая лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и беременных женщин, а также порядку предоставления услуг при задержках и отменах рейсов, — говорится в проекте приказа.

Также документ предусматривает изменения, касающиеся перевозки национальных музыкальных инструментов и животных в салоне воздушного судна.

В Министерстве транспорта отмечают, что принятие проекта приказа не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Ранее сообщалось, что на публичное обсуждение вынесли проект обновленных правил благоустройства Шымкента.