Проект обновленных правил благоустройства Шымкента вынесли на публичное обсуждение

В Шымкенте намерены обновить действующие требования к содержанию улиц, дворов и городской инфраструктуры в соответствие с новыми республиканскими стандартами, утвержденными Министерством промышленности и строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

На портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата о признании утратившими силу Правил благоустройства территории Шымкента, утвержденных в 2020 году с внесенными изменениями и дополнениями. Разработчиком выступило управление развития комфортной городской среды.

Необходимость пересмотра связана со вступлением в силу с 1 июля новых Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. После их утверждения местные нормативные правовые акты должны привести в соответствие с обновленными требованиями.

Документ определяет единые требования к содержанию улиц, дворов, общественных пространств, дорог, инженерной инфраструктуры, объектов торговли и сферы услуг.

Одним из наиболее актуальных для Шымкента новшеств станет обязанность коммунальных служб поливать проезжую часть, тротуары и подъездные пути при температуре воздуха выше +25 °C. Эта мера вводится для снижения запыленности и улучшения микроклимата.

Изменились требования к содержанию ливневой канализации и арычной сети. Смотровые и дождеприемные колодцы теперь необходимо обследовать и очищать не менее одного раза в год. При этом во время ремонтных и коммунальных работ службам строго запрещается сбрасывать воду на дороги, тротуары и газоны.

При благоустройстве дворовых территорий застройщиков и коммунальщиков обяжут предусматривать физические барьеры, исключающие парковку автомобилей на газонах. Вводится запрет на самовольную установку во внутридворовых проездах бетонных блоков, столбиков, цепей и других препятствий.

Отдельный блок требований касается сохранения зеленых насаждений. При проведении строительных, ремонтных или земляных работ исполнители будут обязаны защищать деревья и кустарники от повреждений спецтехникой, грунтом и стройматериалами.

Особые санитарные нормы предусмотрены для мест массового посещения. Рынки, АЗС, станции техобслуживания, автомойки, летние кафе, парки, зоны отдыха и другие общественные пространства должны быть оборудованы стационарными туалетами либо биотуалетами при отсутствии центральной канализации. Использование выгребных ям на таких объектах полностью запрещено.

В проекте прописаны конкретные сроки устранения последствий коммунальных работ. На ликвидацию аварий на самих инженерных сетях отводится не более 12 часов. На полное восстановление поврежденных элементов благоустройства, включая дорожное покрытие, тротуары или арычную систему, дается до 72 часов.

— Принятие данного проекта не повлечет негативных социально-экономических, правовых последствий и не повлияет на обеспечение национальной безопасности, — отмечает в документе управление развития комфортной городской среды.

Публичное обсуждение проекта на портале «Открытые НПА» продлится до 24 июля 2026 года.

Ранее Министерство промышленности и строительства РК опровергло сообщения о запрете парковки возле жилых домов с 1 июля. В ведомстве уточнили, что новые правила касаются только длительного хранения автомобилей, прицепов и тележек на территориях общего пользования возле индивидуальных жилых домов.