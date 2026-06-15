Минпром РК опроверг слухи о запрете парковки возле домов с 1 июля

Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о введении с 1 июля 2026 года запрета на парковку автомобилей возле жилых домов не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК, передает Kazinform.

В ведомстве пояснили, что приказ министра промышленности и строительства об утверждении Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов не предусматривает новых ограничений на парковку автомобилей рядом с жилыми домами.

Как отметили в министерстве, документ направлен на приведение нормативной базы в соответствие со Строительным кодексом и переутверждает действующие нормы благоустройства. Большинство положений уже содержались в предыдущей редакции типовых правил.

В частности, новые правила не запрещают гражданам оставлять автомобили на специально предусмотренных парковочных местах возле жилых домов.

Вместе с тем в пункте 32 правил уточнен перечень движимого имущества, которое не допускается складировать на прилегающей территории индивидуальных жилых домов. Если ранее использовалась общая формулировка «иные движимые вещи», то теперь отдельно указаны автотранспортные средства, прицепы и тележки.

В Минпроме подчеркнули, что речь идет о складировании и длительном хранении имущества на территориях общего пользования, а не о запрете эксплуатации или парковки транспортных средств в установленных местах.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что Типовые правила благоустройства не регулируют вопросы дорожного движения, организации парковок, автостоянок и эксплуатации транспортных средств.

В связи с этим министерство призвало граждан руководствоваться официальными источниками информации и не распространять недостоверные трактовки нормативных правовых актов.

Ранее в Алматы предложили изменить правила пользования парковочным пространством.