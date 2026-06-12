Платные парковки в Алматы могут стать бесплатными для жителей домов поблизости

Акимат города вынес на публичное обсуждение проект постановления, опубликованный на портале «Открытые НПА». Документ предусматривает обновление правил организации дорожного движения в части, не урегулированной действующими ПДД.

Согласно проекту, жителям домов, расположенных рядом с платными парковками, могут предоставить право бесплатного пользования парковочными местами в радиусе до 500 метров от места регистрации.

Кроме того, документ регулирует порядок эвакуации транспортных средств, их временного хранения и возврата, а также устанавливает требования к специализированным стоянкам.

Отдельный блок посвящен средствам индивидуальной мобильности, включая самокаты: определяются правила их размещения, стоянки и взаимодействия с операторами.

Также проект предусматривает регулирование установки шлагбаумов и других ограничительных конструкций, внедрение автоматизированных систем контроля и развитие интеллектуальной транспортной системы.

Ранее руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев пояснил механизм инициативы. По его словам, рассматривается введение резидентских абонементов, которые позволят жителям бесплатно парковать личные автомобили на платных стоянках.

По его словам, если человек является собственником квартиры в данном районе и владельцем автомобиля, ему будет предоставляться право бесплатной парковки. В случае аренды жилья потребуется регистрация и подтверждение факта проживания.