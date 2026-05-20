Организаторы парковок в Алматы готовят реформу ради бесплатных мест

По словам главы ведомства Ержана Диханбаева, в данный момент рассматривается возможность введения так называемых резидентских абонементов, благодаря которым местные жители смогут бесплатно оставлять свои личные автомобили на платных парковках.

— Принцип простой: если человек является собственником квартиры в том районе, и если он является собственником автомобиля, то для него будет предоставляться место бесплатно. Если это квартирант, то это должно где-то регистрироваться. Например, он должен доказать, что он там живет. Через органы юстиции мы механизм проработаем обязательно. В этом плане, например, одной квартире будет предоставляться одно место бесплатно, заявил Ержан Диханбаев на брифинге в РСК.

Таким образом, система должна учитывать как интересы жителей, так и контроль за использованием парковочных мест. Проект резидентских абонементов рассматривается как часть дальнейшего развития системы платных парковок и регулирования транспортной нагрузки в городе.

Ранее были озвучены планы по введению одностороннего движения на улицах Тимирязева и Абылай хана в Алматы.



