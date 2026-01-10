Открытие нового аэропорта в ВКО позволит запустить рейсы в Канас и Урумчи

Поездка стала предметным разговором о будущем района с акцентом на реальные точки роста и качество жизни людей.

Фото: акимат ВКО

Первым объектом стал строящийся аэропорт в селе Сатпай - проект, реализуемый по поручению Главы государства. Проектирование и строительство ведет «Казаэронавигация», генподрядчиком выступает ТОО «Элхон». Здесь возводится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, аэровокзал площадью около 4 тысяч квадратных метров, рулежные дорожки и перрон на четыре воздушных судна, командно-диспетчерский пункт, службы безопасности и метеообеспечения, а также современное радионавигационное оборудование. После ввода аэропорта в эксплуатацию планируется запуск международных рейсов в Урумчи, Алтайский округ и к озеру Канас в Китае, а также регулярных внутренних маршрутов в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск. Аэропорт сможет принимать разные типы самолетов, включая Bombardier Q400 и ATR-72. Этот объект рассматривается как часть масштабной программы по строительству новых аэропортов в курортных зонах региона- наряду с Катон-Карагаем и Кендерлик.

Фото: акимат ВКО

В ходе встречи с депутатами районного маслихата аким области обсудил стратегические перспективы Зайсанского района. Завершение строительства республиканской трассы «Калбатау - Майкапчагай» и реконструкция таможенного перехода открывают возможности для превращения территории в полноценный транзитный хаб. При этом район обладает серьезным потенциалом в сельском хозяйстве, промышленности и туризме - направлениях, которые могут дать новые рабочие места и устойчивый рост экономики.

Фото: акимат ВКО

В селе Айнабулак глава региона посетил новый спортивный модуль - современный и функциональный объект для массовых занятий спортом. Одноэтажное здание включает большой зал ангарного типа и административно-бытовой блок. Пространство зала трансформируется под игровые виды спорта и занятия борьбой, пропускная способность - до 28 человек в смену. В день здесь смогут заниматься 84 человека. Для села это не просто спортзал, а точка притяжения для детей и молодежи, место, где формируется привычка к активному образу жизни.

Фото: акимат ВКО

Также аким посетил село Жарсу, где ведется строительство спортивного корпуса при школе. Новый объект расширит возможности для уроков физкультуры и секций, позволит проводить соревнования и вовлекать детей в массовый спорт круглый год. Для сельских школьников это особенно важно: спорт здесь становится не дополнительной опцией, а частью повседневной жизни и здорового будущего.

Фото: акимат ВКО

Рабочая поездка в Зайсанский район показала, что развитие территории идет сразу по нескольким направлениям - от крупной инфраструктуры до конкретных, «человеческих» проектов. Именно такое сочетание, по словам акима области, и дает устойчивый результат: когда большие планы напрямую отражаются на жизни конкретных сел и семей.