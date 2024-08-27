Новых академиков избрали в Казахстане

В Алматы прошла церемония вручения дипломов и нагрудных знаков избранным академикам Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выборы академиков Национальной академии наук прошли в соответствии с трехэтапной процедурой рассмотрения заявок претендентов от научных организаций и высших учебных заведений.

Фото: Еламан Турысбек/ Kazinform

- Сначала осуществлялась проверка полноты представленных документов и соответствие претендентов установленным критериям и требованиям. Далее экспертная комиссия сделала заключение по качественным и количественным показателям каждого допущенного претендента. На третьем этапе Президиум Академии наук заслушал программу каждого претендента на предмет определения ее актуальности, уровня новизны, эффективности, достижимости целевых показателей и ее ресурсной обеспеченности, - пояснил глава правления НАН Ахылбек Куришбаев.

Академиками были избраны те претенденты, кто набрал наибольшее количество баллов по результатам экспертизы, получил наивысший показатель оценки по результатам защиты программы и за которого проголосовало путем тайного голосования не менее двух третьих от общего количества участвовавших на общем собрании академиков.

Фото: Еламан Турысбек/ Kazinform

В итоге в состав НАН вошли девять ученых, имеющих выдающиеся достижения в науке:

Ахылбек Куришбаев - президент Правления АО «Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте РК», доктор сельскохозяйственных наук, профессор;

Аскар Джумадильдаев - вице-президент АО «Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте РК», доктор физико-математических наук, профессор;

Дархан Билялов - вице-президент АОО «Назарбаев Университет», доктор PhD;

Серик Акшулаков - председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии», доктор медицинских наук, профессор;

Вячеслав Локшин - руководитель международного центра клинической репродуктологии «Persona», доктор медицинских наук, профессор;

Сураган Дурвудхан - ассоциированный профессор АОО «Назарбаев Университет», доктор PhD, профессор

Максим Здоровец - директор Астанинского филиала Института ядерной физики, кандидат физико-математических наук, профессор;

Тлеккабул Рамазанов - профессор КазНУ имени Аль-Фараби, доктор физико-математических наук, профессор;

Ерлан Туруспеков - заведующий лабораторией молекулярной генетики РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии растений», кандидат биологических наук, профессор.

Новоизбранный член академии наук, ученый-репродуктолог Вячеслав Локшин имеет 40-летний стаж работы врачом и более 30 лет посвятил репродуктивной медицине. Он занимается внедрением вспомогательных репродуктивных технологий в лечении бесплодия.

- Каждый из избранных - это ученый, который много лет посвятил науке. Академия наук создает возможности для междисциплинарного сотрудничества, то есть сотрудничество специалистов разных профессий. Сегодня развивать науку в одном направлении невозможно. Если мы посмотрим на лауреатов Нобелевской премии, как правило это люди, которые внесли вклад в медицину из генетики, молекулярной биологии, энергетики и математики. Поэтому сегодня академия это площадка для коммуникации ученых разных специальностей, - отметил Вячеслав Локшин.

Фото: Еламан Турысбек/ Kazinform

Глава правления НАН Ахылбек Куришбаев заявил, что следующий этап конкурсного избрания академиков Национальной академии планируется провести в ближайшие месяцы. По его итогам будет сформирован состав академиков практически по всем основным направлениям науки.

По данным НАН, за последние 5-6 лет наблюдается некоторый скачок в продвижении отечественной науки, в том числе и среди молодых ученых. В соответствии с поручением Главы государства в сфере науки Казахстана проводится системная реформа. Только в этом году на развитие науки из бюджета выделено 207 млрд тенге, что на 39% больше. При этом в Академии наук приоритет отдается привлечению молодежи.

Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан является единственной высшей научной организацией страны, объединяющей ведущих ученых и исследователей различных областей знаний.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о планах по ужесточению требований для отбора в Национальную академию наук.

Ахылбек Куришбаев отметил, что не собирается включать в состав НАН общественных деятелей, политиков, госслужащих или преуспевающих бизнесменов.