Отбор академиков ужесточат в Казахстане

В Казахстане планируется ужесточение требований для отбора в Национальную академию наук. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что в настоящее время происходит трансформация академии наук. Сейчас она получила статус национальной. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в закон. Вчера был назначен новый руководитель академии.

- У нас правила готовы. В ближайшее время, я думаю, недели через две-три мы начнем процесс избрания новых академиков. То есть сейчас академия существуют в виде республиканской общественной организации. Она будет поставлена на ликвидацию, и начнется новая конкурсная процедура по набору академиков. Некоторым академикам, заслуженным, которые подтвердили долгими годами свой научный вклад, будет дан статус почетных академиков. Это в уставе новой академии предусмотрено, - сказал министр во время пресс-конференции в Правительстве.

Он дополнил, что конкурсные процедуры пройдут по совершенно новым критериям. К примеру, поставлены жесткие требования по научной деятельности, по количеству публикаций в журналах с высоким импакт-фактором Q1, Q2.