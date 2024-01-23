Отбор академиков ужесточат в Казахстане
В Казахстане планируется ужесточение требований для отбора в Национальную академию наук. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что в настоящее время происходит трансформация академии наук. Сейчас она получила статус национальной. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в закон. Вчера был назначен новый руководитель академии.
- У нас правила готовы. В ближайшее время, я думаю, недели через две-три мы начнем процесс избрания новых академиков. То есть сейчас академия существуют в виде республиканской общественной организации. Она будет поставлена на ликвидацию, и начнется новая конкурсная процедура по набору академиков. Некоторым академикам, заслуженным, которые подтвердили долгими годами свой научный вклад, будет дан статус почетных академиков. Это в уставе новой академии предусмотрено, - сказал министр во время пресс-конференции в Правительстве.
Он дополнил, что конкурсные процедуры пройдут по совершенно новым критериям. К примеру, поставлены жесткие требования по научной деятельности, по количеству публикаций в журналах с высоким импакт-фактором Q1, Q2.
- Набор пройдет по совершенно новым принципам, который будет фокусироваться не на возрасте, а на реальном научном вкладе, активности, количестве патентов, научных проектов, привлеченных инвестициях. Поэтому в ближайшие два-три месяца произойдет реальная трансформация академии. Возрастного ценза нет, - заключил Саясат Нурбек.