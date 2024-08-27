Не собираемся включать в состав Нацакадемии наук политиков и бизнесменов - глава НАН РК

Научной общественности Алматы представлены вновь избранные академики Национальной академии наук, которые внесли значительный вклад в развитие науки в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В здании Ғылым ордасы состоялась церемония торжественного вручения дипломов и нагрудных знаков вновь избранным академикам. Перед участниками мероприятия с приветственным словом выступил глава правления НАН Ахылбек Куришбаев. Он подчеркнул, что наука должна быть прагматичной и результативной, чтобы процветать и успешно конкурировать в современном мире.

- Нашей миссией является построение автономной, независимой и не входящей в традиционную бюрократическую вертикаль научной организации, объединяющей ведущих ученых страны, способных внести вклад в развитие казахстанской науки, в решение наиболее актуальных проблем государственной политики и экономики, - сказал он.

По его словам, отличием государственной академии является то, что она не будет исключительно статусной организацией, в которой звание академика означает «венец карьеры» ученого и комфортный выход на пенсию.

- Мы не собираемся включать в его состав общественных деятелей, политиков, госслужащих или преуспевающих бизнесменов. Наша задача – объединить именно активных лидеров в науке, настоящих ученых, в том числе талантливую молодежь и обеспечить им все условия, для того, чтобы они могли приносить стране ощутимую пользу, - сказал Куришбаев.

По словам Куришбаева, академиком можно стать только на основе конкурса путем выборов. Он отметил, что другого пути получить звание действительного члена Национальной академии наук при Президенте РК в законодательстве нет.

- Подчеркну, что академиков Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан будет немного. На основе справедливых выборов ими станут только самые достойные, выдающиеся ученые страны. Мы ни в коем случае не должны «плодить» академиков. Даже в самых развитых странах с огромным научным потенциалом количество действительных членов национальных академий ограничено. Ведь, если мы выйдем на первое место в мире по численности академиков, от этого наша наука лучшей не станет, - заявил он.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о планах по ужесточению требований для отбора в Национальную академию наук.

Кроме того, Ахылбек Куришбаев заявил, что Национальная академия наук при Президенте РК будет вносить предложения по применению научных инноваций в реальном секторе экономики.

Недавно стало известно, что Казахстане планируют разрешить использовать искусственный интеллект при написании диссертаций.