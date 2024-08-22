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    13:16, 22 Август 2024 | GMT +6

    Использовать искусственный интеллект при написании диссертаций намерены разрешить в РК

    искусственный интеллект
    Фото: freepik

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек разъяснил правила использования искусственного интеллекта при написании научных работ и диссертаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По теме работы с искусственным интеллектом мы сейчас меняем наше законодательное регулирование в сфере высшего образования. Например, теперь мы разрешаем использование искусственного интеллекта при написании магистерской, докторской или студенческой диссертации. Есть только одно условие – необходимо указать, что «данный текст создан с помощью искусственного интеллекта». Потом оценщик посмотрит, как студент использовал информационные технологии, - сказал министр науки на августовского саммите педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру».

    С.Нурбек отметил, что искусственный интеллект — очень мощный инструмент, повышающий потенциал.

    - Моя личная позиция и с ней согласны другие эксперты — мы не должны бояться искусственного интеллекта, мы должны уметь его понимать и постепенно, в первую очередь должны учить наших учителей, а затем и наших учеников, как использовать ИИ правильно. Это очень мощный инструмент повышения потенциала, но если мы этого не поймем, есть опасность, что мы останемся в стороне, - добавил министр.

    Ранее сообщалос, что педагогов в сфере ИИ будут готовить в Алматы.

    Теги:
    Наука Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Искусственный интеллект Наука и инновации
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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