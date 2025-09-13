Новые выборы в Непале пройдут в марте 2026 года

Президент страны Рам Чандра Паудел предпринял этот шаг по рекомендации временного премьер-министра Сушилы Карки, которая вступила в должность ранее в пятницу, говорится в заявлении.

Напомним, в Непале 8–9 сентября прошли массовые беспорядки после введения правительством ограничений на работу ряда мессенджеров и соцсетей. Протесты возглавили студенты и активисты молодежного движения Gen-Z.

По данным Министерства здравоохранения Непала, число погибших в результате массовых беспорядков составило 51 человека, более 1 тыс. получили ранения.

Полиция сообщила о побеге свыше 15 тыс. заключенных из тюрем по всей стране. Ущерб государственной инфраструктуре оценивается более чем в $1,4 млрд.