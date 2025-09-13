В Непале впервые женщина возглавила правительство

Официальная церемония состоялась в президентском дворце Шитал Нивас в Катманду. Назначение Карки стало результатом двухдневных переговоров между армией, президентом и представителями движения Gen-Z, сыгравшими ключевую роль в недавних протестах.

После назначенная новый премьер-министр приняла первое решение распустить парламент. Решение было объявлено на первом заседании нового кабинета министров, состоявшемся сразу после церемонии присяги.

— Парламент распущен, президент утвердил роспуск. Я внесла это предложение, он согласился и подписал, — сказала она.

Как ожидается, в ближайшие дни состав временного правительства будет расширен. Карки подчеркнула, что этот шаг направлен на реализацию давнего требования движения Gen-Z о политических реформах и институциональной перезагрузке.

Сушила Карки хорошо известна в стране как юрист и реформатор. В 2016–2017 годах она занимала пост председателя Верховного суда Непала, став первой женщиной на этой должности. В период ее руководства высшей судебной инстанцией Карки активно выступала против коррупции и последовательно отстаивала принципы прозрачности и верховенства закона.

Напомним, в Непале 8–9 сентября прошли массовые беспорядки после введения правительством ограничений на работу ряда мессенджеров и соцсетей. Протесты возглавили студенты и активисты молодежного движения Gen-Z.

По данным Министерства здравоохранения Непала, число погибших в результате массовых беспорядков составило 51 человека, более 1 тыс. получили ранения. Полиция сообщила о побеге свыше 15 тыс. заключенных из тюрем по всей стране. Ущерб государственной инфраструктуре оценивается более чем в $1,4 млрд.

