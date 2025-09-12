РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:43, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Министров эвакуировали на вертолетах в Непале

    Военные вертолеты были задействованы для эвакуации министров и членов их семей в Непале на фоне вспыхнувших в начале недели массовых протестов, передает Kazinform со ссылкой на Times of India.

    Министров эвакуировали на вертолетах в Непале
    Фото: X/@Osint613

    Видеокадры, быстро распространившиеся в социальных сетях, запечатлели момент спасения чиновников и их родственников, которых поднимали в салон армейских вертолетов с помощью спасательных строп, пока протестующие наблюдали за происходящим с земли.

    На ряде записей в дни протестов также зафиксированы нападения демонстрантов на министра финансов, а также министра иностранных дел Арзу Рана Деуба и ее супруга, бывшего премьер-министра Шера Бахадур Деуба.

    Массовые беспорядки разгорелись 8–9 сентября после введения правительством ограничений на работу ряда мессенджеров и социальных сетей. Протесты возглавили студенты и активисты молодежного движения Gen-Z.

    Под давлением общественности премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Движение Gen-Z выдвинуло бывшего председателя Верховного суда Непала Сушилу Карки на пост главы временного правительства.

    По данным Министерства здравоохранения Непала, число погибших в результате массовых беспорядков возросло до 51 человека, более 1 тыс. получили ранения. Полиция сообщила о побеге свыше 15 тыс. заключенных из тюрем по всей стране. Ущерб государственной инфраструктуре оценивается более чем в $1,4 млрд.

    Ранее мы писали, что определена кандидатура на пост главы временного правительства Непала.

     

