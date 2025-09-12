Министров эвакуировали на вертолетах в Непале

Видеокадры, быстро распространившиеся в социальных сетях, запечатлели момент спасения чиновников и их родственников, которых поднимали в салон армейских вертолетов с помощью спасательных строп, пока протестующие наблюдали за происходящим с земли.

During the protests in Nepal, ministers were evacuated using ropes lowered from helicopters. pic.twitter.com/mavUWvvVgZ — Clash Report (@clashreport) September 11, 2025

На ряде записей в дни протестов также зафиксированы нападения демонстрантов на министра финансов, а также министра иностранных дел Арзу Рана Деуба и ее супруга, бывшего премьер-министра Шера Бахадур Деуба.

Массовые беспорядки разгорелись 8–9 сентября после введения правительством ограничений на работу ряда мессенджеров и социальных сетей. Протесты возглавили студенты и активисты молодежного движения Gen-Z.

Под давлением общественности премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Движение Gen-Z выдвинуло бывшего председателя Верховного суда Непала Сушилу Карки на пост главы временного правительства.

По данным Министерства здравоохранения Непала, число погибших в результате массовых беспорядков возросло до 51 человека, более 1 тыс. получили ранения. Полиция сообщила о побеге свыше 15 тыс. заключенных из тюрем по всей стране. Ущерб государственной инфраструктуре оценивается более чем в $1,4 млрд.

Ранее мы писали, что определена кандидатура на пост главы временного правительства Непала.